華為小公主出道｜華為搶註「姚安娜」等商標　涵蓋食品珠寶等領域

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-02 15:12

華為創辦人任正非的小女兒姚安娜（Annabel Yao）日前宣布正式出道，據網易娛樂周二（2日）報道，華為已於1月25日為姚安娜申請註冊「姚安娜」、「YAO ANNA」等商標，涵蓋30類方便食品、14類珠寶鐘錶、38類通訊服務等領域。目前，這些商標狀態為「註冊申請中」。

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姚安娜1月中旬在微博宣布加盟娛樂公司「天浩盛世」，正式進軍演藝圈。據企業資料查詢平台「企查查」，華為技術有限公司新增多個商標，包括「姚安娜」、「姚思為」、「YAO ANNA」、「YAO SIWEI」和「Annalbel Yao」，國際分類涉及教育娛樂、機械設備、科學儀器等，申請日期為2021年1月25日。

現年23歲的姚安娜是任正非與第二任妻子姚凌的孩子，原名姚思為，被外界稱為「華為小公主」。據稱，姚安娜從小就學習鋼琴、芭蕾舞，並且擁有哈佛大學學歷 。

華為此次大舉為「小公主」申請多個商標，外界分析，應該只是保護性註冊，以防日後再遭有心人搶註。

此前，已有網民發現「姚安娜」商標遭其他企業搶註，申請人為壹聯盟傳媒（廣州）有限公司，申請日期為2020年12月11日，國際分類為14類珠寶鐘錶，商標狀態為「商標申請中」。該公司也申請註冊了「YAO ANNA」 、「ANNA YAO」、「Y.A.O」、「ANNABEL.YAO」等商標，國際分類均為珠寶鐘錶。

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（綜合報道）