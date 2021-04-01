台「全身Hermes」大媽大鬧便利店動粗：告我呀　店員真的提告恐嚇

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-01 12:56

吳女到連鎖超商消費，疑因不耐久候又認為廖姓店員態度不佳，拿起手機錄影質問「第二件（打折）是什麼？」、「態度那麼差、告我沒差」，並揚言投訴媒體後將影片放上網，不料引起網友一面倒撻伐。廖女認為吳女行為使她心生畏懼，提告吳女恐嚇，警方依法受理，詢後將函送檢方偵辦。

據了解，44歲的吳女自稱是董事長，在臉書社團「爆料公社」PO上5段影片，只見吳女出手扯掉32歲廖姓店員名牌，跳針詢問「第二件（打折）是甚麼？」，廖女氣回「你這樣我告你信不信」，吳女反嗆「你告我啊，我最愛打官司，花個一兩百萬打官司、我全身愛馬仕我哪有差」，並向前來緩頰的大夜店員投訴「我只問她第二件，她心情不好一直罵我」，廖女反擊「請問下為甚麼罵你，我剛說請你等一下」，吳女打斷表示「沒關係我有錄影」，更嗆「我最會打官司、閒閒沒事」、「我最近跟消保官還不錯」。

▼▼▼「我全身愛馬仕」、「告我呀，我最愛打官司」……點圖看看「董事長」因何惹公憤▼▼▼

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吳女連錄了5段影片，皆是她與廖女、另兩名超商店員爭執溝通的過程，她在影片中說「我要知道有沒有（存貨）」，表示想知道巧克力第二件到底有沒有存貨，她才問一下，「但她（指廖女）態度超級差，我不知道我哪裡錯耶，明天馬上上媒體」，隨後廖女上樓離開爭執現場，吳女繼續錄影與另外兩名店員溝通，埋怨「她（指廖女）心情不好關我甚麼事」，其中一名店員緩頰「也是偶爾的問題」，吳女立即回覆「我不管喔，我自己也是董事長、我自己當老闆」。

未料吳女PO上影片後，引起網友一面倒撻伐，認為是吳女態度不佳在先，「不會將心比心」，有人並指出吳女「動手你就輸了」，吳女更被大批網友起底是從事汽車經銷商，灌爆吳女的社群軟體Instagram專頁。

警方調查，該案起源於昨晚9時許，吳女到新北市泰山區廖女任職的超商消費，她詢問廖女巧克力第二件打折時，廖請她先到一旁等候，並先幫客人結帳，吳女疑因此不滿久候，又認為廖女態度不佳，才會爆氣錄影。

廖女認為吳女揚言投訴媒體，言語恐嚇導致她心生畏懼，昨晚11時許向吳女提告恐嚇；吳女則向警方表示今天將前往派出所說明，也會對廖女提告，但未說明提告案由。

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