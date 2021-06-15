整容上百次毛病纏身不能閉眼　浙江15歲女網紅：與其整容不如整腦

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-15 12:30

來自浙江杭州的15歲女網紅周楚娜從13歲起便開啟了自己的整容路，至今已耗資400萬元人民幣，包括做了8次雙眼皮，6次鼻子，幾乎臉上能動的地方都動了。近日，她上了內地節目《超級演說家·正青春》自述自己的心路歷程，並提到上百次手術已讓她的身體出現很多後遺症。

周楚娜表示，她自小上學時，男生們就老是讓她做臟活累活，還給她取各種難聽的外號，如黑妹、齙牙妹、小眼睛、瞇瞇眼、塌鼻子等，反而長得又白又美的女生就總能得到優待，她於是下定了要透過整容變美的決心，並認為這是她最快的翻身方法。她續指，第一次整容時，躺在手術台上的她一點也不害怕，反而期待着得到嶄新的臉容，而術後身邊的人果然對她的態度有了180度的變化，令她非常開心。

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然而，以為成為躋身「美女圈」的她發現，圈子內最不缺的就是整容臉，甚至很多人比她更美更自然，依然自卑的她只好一次又一次走進手術室，一次又一次地拆紗布，一發不可收拾。經歷上百次手術後，她的身體漸現許多毛病，例如開眼角開得太大導致睡覺時不能閉眼、過度抽脂導致全身皮膚鬆弛、磨骨觸碰到神經線導致不能再做太大的表情等，即使求醫也無果。

最後，她公開自己尚未整容，還是「原生態」時的照片，慨嘆自己當時雖然皮膚黑黑、鼻子塌塌的，但卻笑得很開心，而這種表情她現在再也沒辦法做出；她又勸誡同齡人整容前要三思，不要為了取悅他人等，強調只需做好自己便夠了，「與其整容，不如整腦」。