南京鬧市傷人案　路人與歹徒搏鬥遭捅傷　留院半月首露面交代近況

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-15 21:30

江蘇南京市上月29日發生嚴重傷人事件，一名男子駕車撞傷多人並持刀捅人，造成8人受傷。 當日赤手空拳與歹徒搏鬥，卻被捅傷的「胖哥」邱紹春，事後一直留院接受治療，至昨日（14日）終首次在網上露面透露近況，除了感謝政府、醫院將他從死神手上救回，更感謝網民一直以來的支持。

邱紹春在微博上載影片交代近況。（微博＠南京胖哥QSC）

邱紹春昨晚6時多在微博上載影片，並配文寫道：「大家好，我是『南京胖哥』。第一次以這樣形式跟大家見面，你們的祝福關心我都收到看到，是我恢復的動力，感謝你們。會不定期更新我的情況，祝大家端午節安康，平安喜樂！」。

他在片中戴上口罩，精神不錯。他感謝政府和鼓樓醫院將他從死神手上救回，感謝廣大網民的關心，並透露自己已從深切治療部轉到普通病房，目前全力配合醫院醫生的各方面治療，積極恢復。

網民都非常關注邱紹春的身體狀況，截至今日（15日）下午5時，該微博已有1.3萬人留言，不少網民都留言送上祝福，「身體一定要好好恢復呀！」、「看到你脫離危險大家都好開心啊」。

據此前報道，邱紹春的家境並不富裕，父親因中風常年住在康復中心。有網民留言關注他能否付擔起日後的醫療費用，並建議他對外眾籌。對此，邱紹春回覆稱，目前所有的醫療費用都由政府承擔，「所以我也不去想眾籌的事情」。