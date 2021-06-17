空腹吃大量荔枝可致命　兒童更易中招　注意4點防止患「荔枝病」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-17 12:10

現時為荔枝當造時節，加上近期價格大跌，吸引不少民眾買回家品嚐。荔枝雖然味美，不過不可貪多，否則就有可能患上稱為「荔枝病」的「低血糖急性腦炎綜合症」，甚至危及生命。

荔枝病是指空腹食用大量荔枝過後幾小時，可能導致特定人群發生「低血糖」，甚至引發低血糖性腦病的情況。輕者會出現頭暈、出汗、面色蒼白、乏力、心慌、口渴、飢餓感等症狀，重者會有四肢厥冷、血壓下降，甚至抽搐或突然昏迷等症狀，嚴重者可休克死亡。

廣州曾經發生一個病例：一個7歲的小童空腹吃了太多的荔枝後出現昏迷，診斷為荔枝病，最後搶救及時，死裡逃生。小童因為空腹過度吃荔枝導致昏迷，甚至死亡的其實時有發生，在2019年，印度比哈爾邦16天內已經有103名兒童死於腦炎，疑與荔枝有關。

荔枝病更多發生在兒童人群。這是由於荔枝含有大量果糖葡萄糖，會刺激機體短時間內產生大量用於「降血糖」的胰島素。兒童等特殊人群機體的自我調節能力不完善，滅活胰島素能力不足，更容易發生低血糖。

荔枝雖然味美，不過不可貪多，否則就有可能患上稱為「荔枝病」的「低血糖急性腦炎綜合症」，甚至危及生命。（姜庚宇攝）

要避免荔枝病，需注意四點：

1、不吃沒成熟的荔枝

是否成熟不能簡單從荔枝顏色判斷，更多從試吃口感判斷，未熟的荔枝口感不佳，偏酸澀。

2、兒童合理膳食

荔枝病在兒童中更為常見，尤其5歲上下的兒童，吃荔枝時，家長更要留意食物的多樣化，合理搭配主食、蔬菜和肉類。

3、注意每天食用的數量

每天吃荔枝最好不要吃超過200克（正常大小10個左右），小孩則最好不超過100克（正常大小5個左右）。

4、不要空腹吃

在吃荔枝前、後應該搭配米飯、麵條等複合碳水化合物的食物，可以減少風險。