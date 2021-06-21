內地五旬漢拿牙刷做鑑定證兒子非親生　法院判前妻須賠逾10萬元

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-21 12:18

內地一名年過五旬的男子，在離婚後拿兒子用過的牙刷做親子鑑定，證實養育了16年的兒子並非自己親生，於是要求前妻返還撫養費並賠償精神損失。 重慶合川區法院經審理認定，女方粟某故意隱瞞實情，構成「欺詐性撫養」，判決被告粟某返還撫養費並賠償精神損失共10萬餘元（人民幣．下同）。

據《澎湃新聞》報道，1998年11月，倪某與粟某登記結婚。2002年2月，兒子出生。2018年3月，倪某、粟某協議離婚。離婚後，因為聽到周圍親鄰閒言碎語，倪某懷疑兒子並非自己親生。於是，他拿了兒子使用過的牙刷委託某鑑定機構進行親子鑑定，鑑定結果排除了親子血緣關係。

五旬漢拿兒子用過的牙刷做親子鑑定，結果令他大跌眼鏡。（視覺中國）

原以為自己39歲時老來得子的倪某，曾對兒子百般呵護，如今年近花甲卻發現兒子並非親生，憤怒之下將前妻粟某訴至合川法院，請求判令被告粟某返還撫養費、精神撫慰金。

法院審理後認為，夫妻應當互相忠實，被告粟某作為妻子，在與原告倪某婚姻關係存續期間與他人非婚生育，使原告陷入錯誤認識而履行撫養義務，故被告應返還撫養費。結合子女的實際需要、原告被告的負擔能力、當地實際生活水平等眾多因素，酌定撫養費返還標準為每月400元，須賠償193個月的撫養費共計77200元。精神損害撫慰金部分，法院酌定為30000元。

法官表示，近年來，「欺詐性撫養」糾紛逐漸成為易發家事糾紛之一，一般是指夫妻婚姻關係存續期間，女方在明知或應知所生子女非與男方親生的情況下，故意隱瞞實情，致使男方誤將子女視為親生子女予以撫養的行為。