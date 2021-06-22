河南夫妻均清朝光緒年間出生　合共233歲封「世界年齡最大夫妻」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-22 17:00

據內媒《河南日報》報道，河南省商丘市寧陵縣119歲的彭思成、114歲的劉秀榮夫妻被封為「世界上年齡最大的夫妻」。

《河南日報》報道稱，6月19日，寧陵縣縣長馬同和一行驅車到該縣邏崗鎮台馬莊村，將「扛旗世界紀錄」（Carrying the Flag World Records）委託授權頒發的「世界上年齡最大的夫妻」牌匾、證書和紀念金牌送到彭思成、劉秀榮夫妻手中。

據這對夫妻的兒子彭萬勝指，父親彭思成於1902年（光緒28年）6月出生，今年119歲；母親劉秀榮於1907年（光緒33年）8月出生，今年114歲。兩位老人有五個兒子和兩個女兒，整個大家庭六世同堂，總共有100多人。

夫妻共有7個孩子，最大的孩子是85歲的女兒，最小的孩子是56歲的兒子，小兒子和大孫子同歲。報道指，夫妻兩人挨過艱苦的日子，一輩子沒有打過架，即便偶爾吵架也從來沒有隔夜仇，生活中都非常關心對方。

報道又指，現在劉秀榮還能穿針引線，喜歡縫縫補補。夫妻喜歡在家門口閒逛，看到熟悉的人會聊家常，憶苦思甜，盡享天倫之樂。

報道稱，彭思成從不吃肉，喜歡喝疙瘩湯，一頓一碗湯一個饃加點菜；劉秀榮則是無肉不歡，最喜歡吃燒雞，兩三天必須吃一隻，一頓吃一大碗。