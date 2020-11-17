上海八旬翁寧將300萬房產送樓下水果攤店主　背後原因令人唏噓

不少人百年歸老後會選擇將遺產留予後代或親人，然而據內媒周一（16日）報道，上海一名88歲的老翁馬林寧願把300萬人民幣的房產留給樓下水果攤的店主，並已到公證處做了公證，背後原因令人唏噓。

據了解，馬林是一名退休工人，妻子前些年已去世，此後他便和患有精神疾病的兒子相依為命。由於友人不多，但唯獨喜歡小孩，馬林遂會經常買些零食給屋苑內的孩子，也漸漸和水果攤店主小遊一家熟悉起來。35歲的小遊來自河南，幾年前帶着妻子和3個孩子來上海賣水果，一家就在水果攤旁邊的簡易棚中落腳，馬林每天沒事就到其店內坐一會打發時間，小遊也會經常幫老人做些小事。

原本生活還算其樂融融，然而幾年前馬林的兒子在家中倒地猝死，手足無措的他於是深夜拿着電筒上門去找小遊求助。結果從兒子的追悼會到落葬，馬林竟沒有一個親戚出席，全程只有小遊陪伴。而成了獨居老人後，一些從不來看望他的親戚更是動「歪腦筋」，不斷叫他早點寫遺囑、覬覦他的房產。

直到後來又有一次，老人在家中摔倒後昏迷，幸而小遊及時發現把他送進醫院，而這次老人的親戚們同樣冷對，只說自己走不開，於是小遊便白天看店、晚上到醫院，直到老人出院。

此事以後，馬林下定決心邀請小遊全家搬進來，組成特殊的一家，把小遊當成可以依靠的家人。而得益於這個決定，馬林也可以在晚年享盡兒孫繞膝的天倫之樂，每次看着東奔西跑的孩子們喊着「爺爺」，他就覺得十分幸福。

2017年，馬林決定把自己的晚年和遺產都託付給小遊，並帶着小游到上海普陀公證處辦理意定監護，讓二人「親情」得到了法律庇護。馬林表示，自己已年屆88歲，時日無多，將來的身後事就全靠小游了。

（環球網）