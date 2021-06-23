安徽孕婦準新娘因彩禮問題遭男方退婚　女方索賠100萬元

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-23 15:07

近日，安徽一名懷有5個月身孕的女子在與來自重慶的男友舉辦婚禮前兩日，因彩禮問題未有達成共識，而被男方退婚。當事女子一氣之下向男方索賠100萬元（人民幣，下同），男方則表示經濟條件有限，只能適當給予補償。目前，雙方正在進一步協商中。

安徽一名懷有5個月身孕的女子在與男友舉辦婚禮前兩日，因彩禮問題未有達成共識，而被男方退婚。（搜狐新聞）

據《秒聞視頻》報道，這對新人已經交往了一年半的時間，原訂於本月11日舉行婚禮，並在婚禮前兩日到民政局領取結婚證。但就在領取結婚證當日，男方向女方提出退婚要求。

據男方介紹指，兩人之間的矛盾源於彩禮問題。女方的家人提出要8.8萬元禮金，但因為經濟條件有限，男方只能給出5萬元。後來，在籌備婚禮的過程中，男方又因訂婚、喜糖、煙酒等開銷近10萬元。

但女方的家人還要求男方按照安徽當地習俗準備五金、四大件等，甚至要求在重慶舉辦婚禮後，在安徽再辦一場。男方因無法接受女方一家的「刁難」，在婚禮前兩日決定悔婚。

至於女子浮腫的孩子，男方表示，如若女子願意生養，將與她共同撫養。（搜狐新聞）

事後，女子曾誠心向男子道歉，但男子卻堅持不再「破鏡重圓」，因二人已於早前訂婚且女子已有5個月的身孕，在傳統意義上女子已經是男方的家屬，所以女子目前無法回到娘家。

一氣之下，女子決定做流產手術，並要求男方承擔手術費用，及賠付100萬元。男方對此表示，只能適當給予補償。目前，雙方並未就此事達成一致。