中國刑警學院售淘汰受訓犬惹關注　原來當警犬不能有這些「缺憾」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-24 17:34

中國刑事警察學院附屬警犬技術學院近日發布公告，稱將競價出售多隻考核淘汰的受訓犬，品種包括有德國牧羊犬、瑪連萊犬等。公告有列明每隻受訓犬被淘汰的原因，例如有「運動能力不強」、「膽小」、「耳不立」等。 但有警方人員就解釋，受訓犬因不符合警犬標準被淘汰，大多數原因並不會有太大影響或大問題。

公告指出，根據學院有關規定，擬對已考核淘汰的54隻受訓犬進行出售處理，出售方式為統一觀看每隻犬影片後競價出售。所有犬起價均為200元（人民幣．下同），每次出價加價為50元及其整數倍，一犬一競，價高者競得。

公告附件有列明每隻受訓犬被淘汰的原因，例如有運動能力不強、膽小、體小、年齡大、興奮性低、銜取弱、後肢軟等。公告強調，參與競價並獲得犬隻者，需要作出書面承諾，包括有善待認養犬只，對其進行妥當飼養管理，直至自然死亡，不得轉賣或轉讓。

警校出售淘汰犬一事引來不少內地網民熱議，微博認證為「南京公安局江寧分局網安大隊副大隊長」的微博大V「江寧婆婆」就解釋，這些受訓犬的「缺陷」是按照警犬標準，大多沒有太大影響，比如耳不立、耳軟、長毛、體小等，「主要就只是看著不威猛而已，實際沒啥太大影響」。此外，一些與性格有關的問題，比如膽小、銜取弱、興奮性低等，亦不是大問題，「牠們不是『被淘汰的警犬』。牠們是沒考上的」。

事實上，受訓犬的「缺陷」是按照警犬標準，大多沒有太大影響或大問題。（視覺中國）

「江寧婆婆」同時提醒，待售的淘汰犬絕大多數是德國牧羊犬，少量瑪連萊犬，在絕大多數有養犬規定的大城市中都是禁養犬種。此外，此類犬種需要較大空間，而且具有一定攻擊性，「允不允許養是一方面，你能不能的了是另一方面」，「就算你那裏能養，也一定要芍自己有清楚的認知」。