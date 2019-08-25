中國首隻複製警犬通過考核服役　未來可望成批量產

據新華網報道，中國首隻複製（內地稱克隆）警犬「昆勛」，已於22日在公安部昆明警犬基地順利通過考核正式入警。 昆勛為雌性昆明犬，去年12月在北京出生，其體細胞供體犬名為「化煌馬」，因表現優異被公安部評為「一級功勛犬」。經鑑定，昆勛的DNA與化煌馬有99.9%以上的相似度。

中國首隻複製警犬「昆勛」通過考核服役。（新華社）

內地《科技日報》指出，化煌馬目前在雲南省普洱市公安局警犬大隊服役，雖年僅7歲，但先後參與偵破命案數十宗，戰功赫赫。然而像化煌馬這樣的「探案神犬」可謂千裏挑一，還需經過4至5年的培訓，成本高達人民幣4、50萬元。這讓公安部有了對其進行複製的念頭。

在公安部重點研究計劃「功勛昆明犬的克隆」項目支持下，公安部昆明警犬基地與雲南農業大學、北京希諾谷生物科技有限公司開展合作，利用體細胞複製技術培育功勛犬。2018年9月12日，專案組成員來到雲南普洱從化煌馬皮膚上截取幾毫米的皮膚樣本，將組織放入培養液後迅速送至北京實驗室。工作人員當日就進行細胞培養，兩周後建立體細胞系。

昆明警犬基地項目組研究員萬九生指出，昆勛和化煌馬長得很像，體型、毛色基本相似，性格也一樣比較強勢。早前對其進行測試，各方面檢測指標都很好，如食物慾望和嗅認能力強，把目標食物放在隱蔽處讓其自主尋找，都能順利找到。

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將建立複製功勛級種犬群

此外，昆勛對陌生環境的適應能力也很強，即便在相對黑暗的陌生環境中也毫不膽怯，對各種聲音都很警覺並能很快適應。萬九生表示，警犬出生75天後就進入幼犬培訓階段。6個月後開始專業化教學培訓3至5個月，按照犬種的特性分別進入追蹤班、緝毒班、治安防範班、物證搜索班等專用方向。

他還介紹道，該項目組正計劃建立一個可以保存50年的「全國功勛警犬體細胞庫」，並建立複製功勛級種犬群，希望能實現優良個體的快速繁育和規模化應用。

（綜合報道）