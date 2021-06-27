浙江98歲「功夫奶奶」火爆國內外　3歲起習武精通南拳齊眉棍法

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-27 20:00

本月12日，浙江寧波市寧海縣舉辦一場「鄉村武林大會」，不少習武之人都上台展示自己的武功。然而，一場普通的武林大會卻因為擂台總裁判、現年98歲的張荷仙引起熱議，只見她在台上與人切磋，一招一式都令觀眾嘆服。 中國外交部新聞發言人趙立堅亦在Twitter發布張荷仙的影片，並配文稱「Kungfu Spirit never gets old」（功夫精神永不老），隨即受到國內外網民點讚，不少人留言稱「真正的民間大師」，又稱她為「功夫奶奶」，更有人不禁問道：這位奶奶到底甚麼來頭？

張荷仙時常拎起長棍與子孫「切磋比武」。（中新社）

《都市快報》報道，「功夫奶奶」張荷仙是寧海縣力洋鎮東園村人，從3、4歲開始習武，是張氏武術第8代傳人，修習家傳的南拳硬派功夫，尤以拳、腿、棍為三絕。她一生愛打抱不平，是四鄰八鄉有名的俠女。張荷仙長居山林，最近一次下就出席了寧海縣大佳何鎮漲坑村舉辦的「鄉村武林大會」。

其子馮傳引表示，兄弟姐妹大多都離開了大山，在鎮上或城內生活；父親去世後，母親依然居住在半山腰上獨門獨戶，猶如隱世高人。她的生活很有規律，早上4時許就會起床，以前起床後要先練兩小時功夫再下田務農，雖然現時年紀大功夫練得少，但仍然保持4時起床的習慣。

馮傳引介紹，其祖訓是「不怕苦、不怕死，一生鍛煉」，當地歷來有習武的傳統，但凡60歲以上的老人都有武術功底，母親娘家所在的山後張家，族人大多精通南拳與齊眉棒法。他們一家在九代人之前從福建移居此地，所修習的南拳硬派功夫，追根溯源，歷史已經有300多年。

他憶述，母親年輕時曾在鄉裏遇上無賴，對方見她獨自行走遂上前調戲，結果被她隨手甩到田中；有一次母親見村內一名惡霸打老婆，於是上前一招將對方打倒在地。馮傳引表示，練武不僅是為了強身，更重要的是修德，「老祖宗在拳譜中告誡，學武只是為了防禦，不能去欺負別人，而要去幫助別人」。

除了習武，張荷仙更有不少絕活，包括接生、繡花，更有一手好廚藝，但最大的興趣仍然是練功夫。馮傳引稱，母親如今只是偶爾會在家中拉開架勢，打上幾路拳腳，但一個人打拳總是有點孤單；由於他與母親住得近，馮傳引會時常回家陪她練拳。

張荷仙年過九旬，卻依然健步如飛，作息規律。（中新社）