40公斤木樁撞擊下體毫髮無傷　河南老漢「鐵襠功」絕技引外媒關注

盛傳已久、專練男性下體的功法「鐵襠功」，近期在官媒新華社的報道下意外引起關注和議論。報道介紹一名現年65歲的河南洛陽軍屯武術館館長王留太，自稱祖傳300年秘功，練成下體金剛不壞的鐵襠功，即便40公斤巨木樁正面撞擊亦毫髮無傷。 王留太的親身演武令社會大眾嘖嘖稱奇，也引起外媒關注，路透社日前也採訪這位神人和他的弟子，一探「東方神秘力量」。

王留太自稱傳承當地300多年來流傳的「四面八方通背拳」，練功半世紀以來，他已完成能強壯下體的鐵襠功，擁有超乎常人又硬又強的抗擊打能力。今年11月，王留太及其弟子們的絕活，經過新華社的報道影片而大放異彩。

新華社在Twitter發表的英文短片顯示，王留太身穿功夫裝，上百斤的木樁吊在空中，不斷猛力撞擊他下體生殖器部位。他被撞時依然停留原地，並強而有力地大喝一聲，之後便像全然無事一樣。他的弟子也被同一根木樁瘋狂撞擊，但似乎也毫髮無傷。

Chinese Kung Fu master Wang Liutai demonstrates the incredible "Iron Crotch Kung Fu." Don't try it yourself! pic.twitter.com/d3Ix9pLUwG — China Xinhua News (@XHNews) November 18, 2020

王留太接受路透社訪問時表示，「練習鐵襠功時，只要用盡全力，就會感覺很不錯」。育有兩名子女的他強調，只要採取正確的方法並進行充分練習，不僅不會受傷，也不會影響生育。53歲的弟子唐小成則補充道：「我們還擁有鐵喉嚨、鐵頭、鐵胸和鐵背」。

木樁架子上寫著「威震武林三百年，中華絕學鐵襠功」，王留太表示，自己10多歲就跟著師父開始學拳，提醒民眾不要自己模仿，因為容易出事。更令人驚奇的是，王留太在新華社的訪問中還自稱「這是內練一口氣，外練筋骨皮……強身健體還能抗擊疫情」。

影片還能見到小朋友將中式長槍的尖銳槍頭抵在喉嚨處，用全身力量將槍桿折彎、用超硬瓦片自砸頭部的畫面，展現「刀槍不入」功夫。據內媒報道，王留太所居住的洛陽市安樂鎮軍屯鄉，當地每個男性都練功夫，尤其是鐵襠功可說是威名遠播。

路透社報道指，這樣的功夫在軍屯鄉是秘傳絕學，如今卻有機會失傳。唐小成表示，過去有大約200名村民練習這項技能，但如今只剩下20多人，而習得這功夫的人從大約80人下降到只剩5人。

據悉，王留太的妻子13年前因車禍而癱瘓，所以他必須一手操辦所有家務，而且他還每天在家裏和武館之間奔波，要將鐵襠功和一身武術免費傳授給村裏的年輕人，讓這樣的功夫可以在海內外永遠流傳下去。

（新華社、路透社）