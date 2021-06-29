趙薇丈夫黃有龍被指欠款　與擔保人遭入稟追數近3億元

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-29 12:12

內地女星趙薇繼早前傳出被凍結股權後，近日其丈夫黃有龍被指向一間財務公司借款合共1.5億元，但黃有龍只清還部份款項。黃有龍和貸款擔保人上周五（25日）被入稟香港高等法院，遭追討本金和利息近3億元。

據早前報道，該案件的原告為萬滙有限公司，被告為黃有龍和逄宇峰。原告在入稟狀指，黃有龍於2016年8月和10月，與明諾國際財務有限公司簽下兩項貸款協議，後者向黃有龍貸款1億和5千萬元，月息2厘，而逄宇峰則任貸款擔保人。惟黃清還部份款項後，未有支付其他款項。

原告於2018年11月，與明諾國際財務有限公司簽下協議，明諾把兩次貸款協議的相關權益，轉讓予原告。在原告追討下，黃和逄都未有清還餘款，原告遂入稟追討本金和利息，約2.98億元。

趙薇早前被指有三間企業的股權被凍結，金額分別為210萬人民幣、50萬人民幣及12.6萬人民幣，凍結期限至2024年的4月份。

近年來，趙薇黃有龍夫婦已成為金融界一對頗具影響力的伉儷，中國最知名的富豪榜估計他們兩人的財富總和為10.4億美元。2014年底，趙薇夫婦入股阿里影業，2015年4月，阿里影業大漲，趙薇夫婦的持股帳面盈利達到44億港元，一個月後，趙薇夫婦減持了部分阿里影業的股票，套現近10億港元。

據中國金融媒體報道，趙薇名下共13家公司，其中處於開業狀態的有8家，註冊資本在幾十萬元到上億元不等，涉獵文化傳播、汽車銷售、投資、商貿等業務，趙薇則多以股東身份參與其中。

不過，在2017年11月，中國證監會對趙薇、黃有龍夫婦採取5年證券市場禁入措施，並處以罰款合計120萬元人民幣，原因是他們在證券信息披露中「存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏」。

中國證監會指責趙薇、黃有龍貿然披露一起資金準備不足、成功與否存在極大不確定性的收購計劃，從而「嚴重誤導市場投資者」。當時，新華社、人民日報和央視三大官方媒體齊聲批評趙薇夫婦「空手套白狼」、「鑽政策空子、謀取不法利益」等。