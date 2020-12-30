中央深改委通過設立北京金融法院方案　習近平：推動改革行穩致遠

中共中央總書記、國家主席、中央全面深化改革委員會主任習近平周三（30日）主持召開中央全面深化改革委員會第十七次會議。 他強調，十八屆三中全會以來，黨中央以前所未有的決心和力度衝破思想觀念的束縛，突破利益固化的藩籬，堅決破除各方面體制機制弊端，積極應對外部環境變化帶來的風險挑戰，開啟改革進程。

2020年12月25日，中共中央政治局召開民主生活會 ，習近平主持會議並發表重要講話。（新華社）

習近平表示，中共十八屆三中全會確定的目標任務全面推進，各領域基礎性制度框架基本確立，許多領域實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構，為推動形成系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，使各方面制度更加成熟更加定型奠定了堅實基礎，全面深化改革取得歷史性偉大成就。

據報道，會議審議通過了《關於中央企業黨的領導融入公司治理的若干意見（試行）》、《關於加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》、《環境信息依法披露制度改革方案》、《關於建立健全政務數據共享協調機制加快推進數據有序共享的意見》、《關於進一步深化預算管理制度改革的意見》、《新時代加強和改進思想政治工作的意見》、《關於進一步優化稅務執法方式的意見》、《關於設立北京金融法院的方案》。

習近平在會議上強調，要把深化改革攻堅同促進制度集成結合起來，聚焦基礎性和具有重大牽引作用的改革舉措，加強制度創新充分聯動和銜接配套，提升改革綜合效能。也要把推進改革同防範化解重大風險結合起來，深入研判改革形勢和任務，科學謀劃推動落實改革的時機、方式、節奏，推動改革行穩致遠。

會議指出，北京是國家金融管理中心，要高起點高標準設立金融法院，結合區域功能定位和特點，對金融案件實行集中管轄，推進金融審判體制機制改革，提高金融審判專業化水平。