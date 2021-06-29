貴州母子同被拐賣31年後重逢　見面後相擁而泣

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-29 21:30

近年，內地的拐賣兒童事件逐漸受到大眾關注。來自貴州的婦人周加英，31年前帶同年僅3歲的兒子陶小兵到江蘇探親，結果兩人被拐賣至山東，期間她逃走成功，卻未能帶走兒子。 周加英一直未有放棄尋人，在相隔31年後，她最終於上周六（26日）與兒子重逢。

周加英與兒子陶小兵見面後相擁而泣。（影片截圖）

《貴陽日報融媒體》報道，1990年，從未出過遠門的周加英在鄰居的蠱惑下，帶同3歲的陶小兵去江蘇探望親妹，連坐幾天火車後到達山東，隨後母子二人被一名陌生男子接走。到了陌生男子的家中後，周加英才發現有異樣，但此時已成瓮中之鱉，只能一直哭鬧。幾個月後，周加英趁對方不備逃走，幾經轉折回到貴州，卻未能成功帶走兒子。

周加英表示，多年前曾憑藉零碎的記憶回山東尋子，當時連坐兩次的士返回陌生男子的家中，結果發現大門被鎖上，無人在家，村民見狀更不斷叫她盡快離開，「我沒文化，心裏也害怕，也不知道怎麼報警，就回來了」。

當年，陶小兵被拐賣後改名為龍振。他表示，從小已知道自己是被拐賣，養父和祖母一直沒有避諱提及此事，但當時自己沒有能力，只能一直讀書上大學；他曾考慮尋找生母，「但沒有方向，不知道怎麼找，更不方便去公安局詢問，怕引起家人的不理解」。

陶小兵稱，生母5年前曾去山東找過自己，但當時養父不理解，生怕他被帶走，不願意讓兩人見面。當時他在北京上班，後來才聽說生母曾尋找他，而生父已經離世；他擔心以後再沒機會相見，於是慢慢與養父解釋溝通，最終得到對方的理解和支持。

最終，陶小兵在貴州、山東以及西安的「寶貝回家」義工幫助下找回生母，並於上周六在貴州黔西太來鄉與母親見面。周加英再次見到兒子時淚流滿面，與對方緊緊相擁，「感謝大家幫我找到了孩子」。

「寶貝回家」貴州負責人介紹，隨着人臉識別、DNA檢測等高科技的發展，以及警方、「寶貝回家」志願者等社會各界的努力，已有愈來愈多人找回親人。從2007年成立至今，「寶貝回家」已促成400多個貴州家庭團圓。