0.7厘米金屬渣刺入雲南工眼眶　醫施高深手術穿越「迷宮」取異物

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-01 09:00

與四川省涼山州交界的雲南省永善縣近日發生一宗工業意外，50多歲的工人劉川（化名）敲東西時不慎被一粒飛起的金屬渣射向左眼，該最長徑為0.7厘米的金屬渣刺入眼眶深部，留在左眼球後方，劉川因而左眼失明。 雖然手術的難度及風險十分高，但為了不留下遺憾，醫生和病人一致同意做手術，最終在內窺鏡幫助下，醫生成功在「迷宮」般的傷口中取出金屬渣，現正期待復明奇蹟。

本月22日凌晨4時許，傷勢嚴重的劉川在先後被送到雲南永善和四川宜賓兩地救治後，終被緊急送到成都市第一人民醫院眼科，接受一系列檢查。據該院眼科眼眶病亞專業組組長李蓓博士指，當時劉川左眼向外突起，眼皮毫不能睜開，狀態十分差。她仔細察看下，發現金屬異物是從左眼與鼻樑之間的皮膚刺入，並落在左眼球後方，更伴有視神經視網膜嚴重挫傷，造成直徑逾兩厘米的大血腫。

李蓓和團隊判斷，劉川復明的可能性已微乎其微，異物甚至並不一定需要取出，因取出眼眶深部異物實際上比取出眼眶內小腫瘤還要難，手術也可能造成其他部位的嚴重損傷等。只是取出的話，可在手術期間清理傷道的壞死組織和感染灶，並清除壓迫視神經的大血腫，為復明提供可能性，也大大減低眶內感染的機率。之後，醫生和病人一致同意做手術。

李蓓形容，找這金屬渣就如同在一大堆棉花中找一塊小石子般困難，而4厘米多一點的傷道長度​​對於眼部手術而言卻是一段遙遠的距離。不過團隊還是利用內窺鏡，沿著狹窄的傷道慢慢尋找、接近異物，期間更要保證傷道幾乎不出血，以免影響視野，同時也要在避免破壞脂肪、肌肉、血管、神經這些組織的情況下，層層將其分離開。

最終，經過1個多小時的努力，一塊鐵灰色的金屬渣終於被取出。至周二（29日），劉川經已出院並可以睜開左眼，只是目前仍一點光感都沒有。醫生為其開了藥物以幫助視神經視網膜恢復，目前大家都在期待劉川出現復明奇蹟。