新研究指咖啡喝太多可致青光眼　台專家：每天三四杯風險高3.9倍

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-28 08:03

現代人愛喝咖啡，甚至有人一天可以喝到三杯以上，而喝咖啡理由包括提提神、習慣了這味道。不過喝咖啡可千萬不別喝過量，科學研究顯示證實，咖啡（因）雖然有健康好處，如降低心血管疾病風險等，但是喝過量咖啡也有一定程度的風險，關鍵就在於如果攝取咖啡因太多，會增加青光眼導致失明的風險。

香噴噴咖啡是很多人的最愛，不少人其實都有喝咖啡的習慣，尤其有人會覺得喝咖啡可以提提神，但也有人越喝越多。根據最新研究指出，攝取過多咖啡因，有機會增加青光眼，進而導致失明的風險。

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不只是咖啡喝太多會罹患青光眼，根據台北市聯合醫院中興院區院長蔡景耀表示，其實中老年人過度使用3C產品，再加上有遺傳性疾病，另外就是血液循環不好的人，這些人都是罹患青光眼的高風險族群。「咖啡因的攝取其實對於肥胖，對於心血管疾病是有程度上的幫忙，但是很多研究指出，過量的長期的，不適當攝取過多的咖啡因，有可能會造成青光眼疾病。」

臨床上青光眼病人沒有症狀，要到疾病末期才會有感覺，建議有青光眼家族史或眼壓高的民眾，定期眼科檢查觀念非常重要，及早發現治療，避免失明留下遺憾！

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