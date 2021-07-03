差3天與世大運失之交臂　河北「跳高女神」：體育選中了我

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-03 11:00

河北女子跳高選手胡麟鵬，早前於2021年全國田徑錦標賽暨第十四屆全運會資格賽中，奪得全運會參賽資格，令外表秀外慧中的她旋即吸引媒體的注意。近日，她接受《紅星新聞》採訪時，就自己的經歷及展望娓娓道來，也令外界得以進一步了解這位不滿26歲、尚為學生的「跳高女神」背景。

生於1995年12月29日、目前在北京體育大學就讀研究生的胡麟鵬，自小就深受體育薰陶，因其父親是十項全能的運動員，母親則是一名標槍運動員。耳濡目染之下，胡麟鵬對田徑產生了濃厚的興趣，小學二年級時更在校運會上靠「亂跑」一通奪冠，「與其說是我選擇了體育，不如說體育選中了我」。

一鳴驚人後，胡就開始每天都與校隊的同學一起訓練，而田賽和徑賽各種項目的歷練，為她打下成為跳高運動員，並多次在全國田徑大獎賽、全國田徑冠軍賽中站上領獎台的基礎。

胡麟鵬是在15歲時被省隊教練選中，從而正式成為一名專業運動員。然而身份轉型也讓她感受到艱辛，除了傷病，還得犧牲與家人團聚的時間，「我好像已經很久都沒有在家過年了」。但她斬釘截鐵表示，自己從沒有對自己的運動生涯產生懷疑，只會偶爾沮喪，而競技體育肯定不是一帆風順的，運動員正因那些失利才能更好地成長，「不管是挫折還是榮譽，都是寶貴的收穫」。

上月底，2021年全國田徑錦標賽暨第十四屆全運會資格賽結束，胡麟鵬代表河北隊，以1米80的成績拿到女子跳高第四名。雖然沒有獎牌，但能夠拿到全運會正賽門票的她還是感到十分開心，對成績挺滿意，「因為最近傷病讓我一直沒有辦法進行系統性的訓練」。

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此外，胡麟鵬還夢想着代表中國參加世界大學生夏季運動會，因此訪談期間自然聊到了明年舉辦的成都世大運。她坦承自己很想在這種世界級別的舞台上展現自己，但也不無遺憾地稱：「我好像超齡了，只差3天……」儘管如此，她還是表示自己會持續地關注比賽，為所有的參賽選手加油，並認為大運會創建了一個多樣化的舞台，讓大家能有全方位學習和對話的機會。

展望未來，她強調自己短期是想盡快從傷病中恢復，給機會自己去全力拼全運會，長期目標則是希望一直做一個對社會有幫助、正能量的人。