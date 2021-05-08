台灣登山女神「野生捕獲」這位億萬富豪　合照曝光網笑要建纜車了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-08 08:00

暱稱「三條魚」的台灣登山家詹喬愉，曾登上全球第一高峰聖母峰，是台灣第2位攻頂的女登山家，她經常在臉書分享攀登百岳的經驗，鼓勵大家享受自然。近日她分享一張和山友的合照，仔細一看，旁邊的人竟是鴻海創辦人郭台銘，許多網友看到紛紛笑虧「阿伯山友很面熟耶」。

女登山家詹喬愉6日在臉書上分享，和郭台銘在雪山七卡山莊的合照，並寫道「朝下一座高峰邁進吧」，從照片中可看到，郭台銘將手搭在詹喬愉的肩膀上，兩人一起擺出指向山峰的手勢，看起來相當逗趣。

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照片曝光後，吸引許多網友留言，「請郭董建纜車啦～可以冠名鴻海雪山纜車」、「兩位在商討聖稜線纜車怎麼規劃是嗎？」、「旁邊的阿伯山友很面熟耶」、「爸！怎麼自己去爬山沒跟我說呢？山上很涼，要不要我幫您送件外套呢」、「乾爹可以全額贊助14座8000米完登費用嗎？」。不過，仍有人懷疑「是真的郭董？」。

據了解，這次登山之行是郭台銘愛女的學校畢業活動，郭台銘夫人曾馨瑩也有在IG上分享登上雪山主峰的限時動態，同時也曝光和郭台銘的甜蜜牽手照，寫下「難得假期，輕鬆一下」。

根據福布斯公布的2021年全球富豪榜，郭台銘身價為70億美元，為台灣第一首富。他雖然從鴻海退休，但積極跨足生技業，4月初他瞄準產業趨勢，宣布投資50億元台幣入股台康，成為台康持股18.56%的最大股東，震撼生技界。

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