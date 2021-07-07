成都父垃圾桶撿物吃教子惜食？　餐廳：根據真人真事拍片重現情景

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-07 09:30

四川成都一段「閉路電視」畫面近日走紅內地網絡，片中一名兒子趁父親離開之際，將多盤食物倒進垃圾桶並謊稱吃完，詎料父親發現後直接從垃圾桶內撿回食物當場吃下，以此方式教育兒子珍惜食物，引發網民熱議。 不過片段隨即引發質疑，認為其像是擺拍，為此涉事餐廳周一（5日）回應，指影片確實是人為拍攝，但就強調是餐廳工作人員根據真人真事來製作，屬情景再現。

影片顯示，一家餐廳內，兒子在來回拿了多盤食物後遭到責備，當時父親表示「吃多少，拿多少，不要浪費」、「這些不吃完，再也不會帶你出來了」。隨後，父親突然起身離開，兒子則趁機將多盤食物倒進垃圾桶，並在父親回來後謊稱全部吃完。此時，父親激動地讓兒子將垃圾桶遞過來，隨後將食物掏出進吃，兒子見狀立即流淚阻止，並稱不再浪費食物。

影片隨即引起網絡熱議，在微博，「成都父親吃自助餐教育兒子」話題的閱讀量更高達逾880萬，不過也有許多網民質疑影片是故意擺拍，因一般這類餐廳都不會設置垃圾桶，都是由員工來回收盤子，而且該對父子的表現也顯得太浮誇等。

據紅星新聞報道，該影片發佈時間為今年5月31日，地點來自成都蘇寧廣場一間海鮮自助餐廳，涉事影片社交賬號在評論區留言稱該片「改編自本店真實發生故事」。餐廳負責人吳先生周一（5日）表示，上述影片確為人工拍攝，但其是根據今年5月22日在餐廳發生的真實事件拍攝而成，屬情景再現，只是由於餐廳內的閉路電視每7天就會被覆蓋一次，因而沒能保存下真實版本的監控畫面，而且即使有，礙於客人隱私也不便直接發出。

影片來自成都蘇寧廣場一間海鮮自助餐廳。（紅星新聞）

吳又指，為達更好視覺效果，影片拍攝時做了部分改動，例如傾倒食物的垃圾桶實際上是沒有的，當時食物其實是倒到桌子上的渣桶內的，數量也並沒片中的量大。最後他表示，之所以要拍攝這段影片，是讓大家不要浪費食物，加上涉事父親的行為也很打動人，餐廳便決定用影片呈現出來，「但沒想到一下就火了」。