湖北17歲中專生跳樓亡　好友憶述：生產線管理員疑針對死者

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-07 17:08

湖北十堰丹江口市漢江科技學校17歲中專生余駿（化名），上月25日在深圳工廠實習期間跳樓輕生。 《今日頭條》報道，與余駿從小一起長大、同為該工廠的實習生林森認為，余駿的死有「一時太衝動」的因素，但將他逼上絕境卻是一環扣一環。

余駿在華高王氏科技（深圳）有限公司實習。（今日頭條）

林森和余駿從小學起就是同學，後來兩人又到丹江口讀中專。他們關係親密，性格也相似，到深圳實習後都在夜間工作，余駿在一樓倉庫搬箱，林森則在3樓生產線工作。林森稱，由於他們工作時間相差15分鐘，因此每次上下班都會等對方，一起返回宿舍休息，但余駿每日都會跳級上樓梯，「都是兩級一步，飛快上去。我問他幹啥？他說他上去睡覺」。

據實習生拍攝到的統計表格顯示，38名學生都有工號、生產線號，並記錄每天的上班狀況，例如曠工、遲到，其中5名學生連續多天都是「上班打瞌睡」，還有學生被記錄「不想上夜班」、「下午曠工」等。林森表示，每天打瞌睡的基本都是夜間工作的人，「來之前，老師說得很好聽，也沒說要上夜班」。

統計表格記錄了學生曠工、遲到、上班打瞌睡等情況。（鳳凰Weekly）

死者疑被生產線管理員刻意針對

林森透露，余駿多次抱怨認為生產線管理員胡某軍是刻意針對自己，一直不批准請假。他表示，剛到工廠實習時，余駿的確有一次曠工，幾天後曾請同學代為請假，但胡某軍批准後仍在打卡機上記他曠工，「就是因為這次余駿被說成曠工，老師才規定以後請假需要寫請假條」。惟隨後3次余駿是因為生病不適請假，但都被記作「曠工」。

林森稱，余駿一直都有胃病，經常不吃飯，代之以全麥麵包，「因為胃病，他一直不能喝酒。身體沒有別的毛病」。由於下班後太累，余駿常常不吃飯，一直睡到下午5、6時，睡醒後直接吃晚飯再上班。

晝夜顛倒加重余駿的身體負擔，他曾多次向胡某軍提出調為早更上班，但未獲批准。林森表示，每當余駿胃痛發作向胡某軍報告時，對方都會問他要病歷，似乎覺得余駿是故意偷懶、找藉口，「都檢查一兩年了，現在哪有病歷？」。

林森指出，胡某軍的問題在於，余駿每次都有請假，但他批准後卻不承認，「第二天他就跟我們學校老師說他（余駿）昨天晚上曠工了。說過兩三次」。

好友：被阻止去醫院探望，以為死者只是斷右臂

林森憶述，事發當日，駐廠老師及人力資源公司負責人曾到寢室向余駿質詢「第4次曠工」，並讓他去辦公室寫清經過，當時余駿的情緒未有太大波動，但回到宿舍後就接到班主任的來電，對方一直指責他曠工，又批評余駿談戀愛。

與班主任通電話後，余駿一直獨留在露台，林森曾上前關心，但對方稱「沒事」，當時亦沒有察覺出異常，「他平時不高興了，我問他咋了，他都說沒事。我就沒有很在意」。隨後，余駿要求林森為他取紙巾，於是他返回寢室翻找，又去洗手間取紙巾。

林森後來回想，在床上翻找紙巾時已聽到異響，「當時沒有在意。因為在廠裏，這種聲音很正常」，等他返回露台時余駿已不在，「我還趴在陽台上愣了半天」。反應過來後，林森立即穿上褲子跑落樓，「我覺得不可思議，像做夢一樣」。

閉路電視畫面顯示，余駿墮樓剛開始是側躺，然後他翻身變成平躺，後來同學、保安走到身邊，保安更用手機拍照。林森表示，當他跑到余駿身邊時，發現對方的右臂斷了，左手放在額頭上擋住臉，看不見余駿的表情。他曾呼喚余駿，但只聽到呼吸聲沒有回應。

林森稱，當時只以為余駿的右臂斷了，「我當時完全沒有覺得問題很大，他看着就跟沒什麼事一樣」，不久後有醫護人員持擔架到場，將余駿送走。保安到時阻止林森接近余駿，警方到場後亦不讓他去醫院，而是帶他去派出所錄口供。