安徽宴會中心老板娘叫囂「狗比人值錢」遭拘　顧客退訂酒席杯葛

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-08 18:00

安徽蚌埠女子鄒某日前遛狗時，與鄰居發生衝突，期間她更稱自己有錢不怕，賠得起幾千萬，甚至表示自己的狗比人值錢，威脅要弄死對方的孩子等。事後鄒某被行政拘留，而其本人被揭是蚌埠徽州宴餐飲有限公司的老闆娘，事件導致多名顧客退訂酒席。

蚌埠市公安局經開分局官方微博周一（5日）發布警情通報稱，鄒某上周五（2日）和鄰居邵某發生爭執和廝打，期間她用語言威脅、恐嚇邵某。最終，鄒某因毆打他人和語言威脅他人被行政拘留7日，邵某也因毆打他人被行政拘留3日。

據極目新聞報道，由於鄒某是蚌埠徽州宴餐飲有限公司法人代表盛祝濤的妻子，從周二（6日）早上起，徽州宴國際宴會中心附近就陸續有人員聚集，大部分都是來自全國各地的網紅，他們對徽州宴酒店進行網絡直播，圍觀人群甚至堵塞了附近交通。當日，盛祝濤亦指，對於妻子的言行所造成了傷害，以及給社會帶來了那麼多負面影響，他表示真誠的歉意。

住在徽州宴國際宴會中心附近的曹先生表示，目前涉事酒店仍在營業，但客流很少，很多在酒店辦理了充值卡或預訂了酒席的顧客，近日紛紛前往酒店要求退卡或退訂酒席。蚌埠市市場監督管理局一名工作人員亦承認，當局確收到多起市民要求徽州宴酒店退訂酒席的投訴，目前正研究辦法處理。