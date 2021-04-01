村主任選舉現場打人毀票箱　河南涉黑村霸叫囂家族要統治100年

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-01 16:12

過去三年，內地掃黑除惡專項工作聚焦微腐敗，最新數據顯示，全國共搗破1289個農村涉黑組織，4095個農村涉惡犯罪集團，依法嚴懲3727名「村霸」。 3月30日晚，由掃黑辦聯合央視推出的專題片最後一集《長治久安》也將鏡頭對準「村霸」，專門介紹了河南省洛陽市興華鎮董寺村原黨支部書記狄治民，依靠家族勢力橫行鄉里，剋扣村民低保收入，惡意破壞基層選舉的涉黑案件。

狄治民在村內成立「十八兄弟會」橫行鄉里。（央視截圖）

選舉現場毆打競爭對手

據專題片介紹，早在1997年，狄治民就以家族成員為主在董寺村成立「十八兄弟會」，成為了村中一霸。2005年，董寺村組織換屆選舉村主任，狄治民參加競選，想要通過當選村幹部掌握權力控制全村。

就在選舉當天，狄治民演講後，一名楊姓候選人上台，直陳狄治民的惡行。村民投票時，狄治民的票數要少於楊某。眼見自己當選無望，狄治民向台下的十八兄弟會示意，他的兒子帶人衝到台上大鬧會場，不僅踢爛了投票箱，還打了楊某一拳，當場將其假牙打掉，在座數百名村民也不敢反抗。

但此後鎮領導非但沒有追究狄治民的責任，反而任命狄治民以村副主任的身份主持工作，繼而又直接任命其為村主任。狄治民成為村主任後繼續霸道蠻橫，原村支書也被迫辭職，「十八兄弟會」多名成員進入村委會擔任職務，村委會就此成了狄治民的一言堂。

揚言家族要統治一百年

董寺村曾是國家級深度貧困村，政府每個月都會發放生活保障金給村裡的貧困戶。但自從狄治民成為村裡的一把手後，他利用權力長期剋扣村民的低保收入，並以此為要挾，讓村民成為狄家的私人勞動力。

專題片披露，有村民為狄家工作六年，卻依然拿不到低保金。狄治民甚至對意圖舉報的村民放狠話，「說你是低保戶，你就是低保戶，說你不合格，你告到天邊也沒有用。」

狄治民就這樣以暴力威脅村民，靠家族勢力撐腰，在董寺村連任村支書12年，他還對外宣稱，姓狄的要在董寺村統治一百年，兒子孫子要繼續擔任村支書。

狄治民犯組織領導黑社會組織罪被判囚22年。（央視片段）

不過在掃黑除惡專項工作開展後，狄治民因犯組織領導黑社會組織罪，被判處有期徒刑22年，並處沒收個人全部財產。而在狄治民涉黑案中，因包庇狄治民涉黑犯罪，先後有9名公職人員被移送司法機關，其他存在失職瀆職的53名公職人員包括興華鎮四任鎮黨委書記，兩任派出所所長在內均被追責問責。

（央視／南方都市報）