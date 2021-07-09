醫聊健康｜男性亦患乳腺癌　蜂王漿含雌性激素添致病風險？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-09 17:54

常被稱作「粉紅殺手」的乳腺癌，發病率位居女性惡性腫瘤的首位，但其實男性亦都有一定患病機會，因而多數男患者在得知自己為乳腺癌時，都會感覺不可思議，並伴有病恥感。 國科大腫瘤醫院（浙江省腫瘤醫院）有醫生介紹稱，該院在1986年至2018年期間合共接診過170多位男性乳腺癌患者，平均年齡為58歲左右，遺傳、服用激素類藥物等因素均與發病有相關性。

國科大腫瘤醫院在1986年至2018年期間合共接診過170多位男性乳腺癌患者。（錢江晚報）

據《錢江晚報》報道，58歲的錢先生平時生活規律，且有做運動的習慣，約半年前，他的右側乳房處長了一個黃豆般大小的腫塊，並斷斷續續出現發燒的情況，赴國科大腫瘤醫院檢查後才得知自己患上了乳腺癌。

錢先生表示，「不痛不癢，肯定不會往乳腺癌這方面想。醫生說我是乳腺癌的時候，我覺得太不可思議了，這不是女的才得的病嗎？怎麼我一個大男人也會得這個？」

所幸，錢先生確診乳腺癌時屬中期，目前在進行切除乳房手術、以及接受化療後，恢復情況可觀。

此外，還有一名60多歲的男性患者，平時注重養生，十多年來每年都要吃逾10斤蜂王漿，而蜂王漿含有雌性激素，若過度、過量食用，則會增加男性患乳腺癌的風險。

醫院專門為男性患者製作藍色病號服，與粉色的女性病號服進行區分。（錢江晚報）

對於男性患乳腺癌一事，國科大腫瘤醫院乳腺外科醫生莫文菊說，男性乳腺癌患者平均年齡在58歲左右，比女性大5到10歲，多數男性患者覺得乳腺癌是女性才會得的，所以不會引起重視，亦不會注意早期症狀。

莫文菊又稱，男性乳腺癌患者發病時年齡偏大，很多人伴隨基礎疾病，比如高血壓、心臟病、房顫等，這些疾病都會影響手術且容易出現併發症。

而在治療方法方面，男性乳腺癌患和女性乳腺癌並太大差別。但醫院為了減輕男性患者的病恥感，專門製作了藍色的病號服，與粉色的女性病號服進行區分。

醫院還提醒，若男性出現乳房腫塊、腋下淋巴結腫塊、乳頭溢液，以及乳頭濕疹等情況，都應提高警惕。