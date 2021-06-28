瀋陽19歲醫科生急往上海救助血癌患者　南航飛機跑道上折返接載

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-28 20:30

大家乘坐飛機時都希望能準時起飛，但不時都有多種因素導致延遲。上周四（24日），原定由瀋陽飛往上海的南航北方分公司航班CZ6507，原本正準備滑跑起飛，卻突然調頭接人，大批乘客表示不解。 原來，該名旅客需盡快趕到上海救助一名急性白血病患者。最終，飛機僅比原計劃遲起飛18分鐘，更比計劃時間提前20分鐘降落上海浦東國際機場。

蔡東明與乘務長合照。（杭州日報）

《杭州日報》報道，機長于震收到重新迴廊橋接「特殊」旅客的指令後，他當場意識到一定與救命有關。他憶述，當時飛機滑回停機位並對接上廊橋，該名旅客也同時到達。從飛機開艙門，旅客登機，到地面工作人員向空中乘務員交接，飛機關艙門，一氣呵成，沒有任何拖延，當飛機抵達上海上空時亦優先降落。

原來，該名「特殊」旅客為19歲青年蔡東明，是瀋陽某醫學院的學生，目前正在通遼某醫院實習。本次趕往上海，是為了捐獻造血幹細胞，救助一名急性白血病患兒的生命。蔡東明知道飛機是為了自己調頭，全機旅客都在等他，於是他登機後主動向乘務長講述情況，並委託對方透過廣播向全體旅客解釋原因並致歉。

蔡東明已採完捐獻造血幹細胞需要用的血樣，正等待結果。（杭州日報）

蔡東明稱，上周三（23日）接到上海通知，與一名急性白血病患兒匹配成功，並需於6月25日到上海接受骨髓配型。由於捐獻前要做多項檢查，需要一定的時間且無法縮短，因此要趕往上海。他上周四從通遼到瀋陽後，因車輛晚點導致他趕不上飛機，當他向的士司機訴說後，對方立即建議他向警方求助，幸最終聯繫上機場值班經理，成功令航班調頭。

他表示，目前已採完捐獻造血幹細胞需要用的血樣，正等待結果，若能與患兒配型成功，將會盡快捐獻，挽救患兒的生命，並感謝大家一路上的幫助。