河南抗癌共享廚房5元煮飯7年不漲價　難敵貴租面臨結業危機

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-09 20:30

「出門在外，求醫看病，肯定會遇到困難。只要您輕聲告訴我們抗癌共享廚房，足以讓您和您的家人果腹，吃完別客氣，直接走。」這段文字來自河南鄭州一個抗癌共享廚房的告示。 除了提供愛心飯菜助人，抗癌共享廚房更多是為病人和家屬提供煮飯的場地，煮一餐飯只收5元，且開設七年來從未加價，因此最近一年的營業結餘僅1000多元。而在高昂的店舖租金壓力下，鄭州抗癌廚房目前因經營困難面臨倒閉危機，或只能再支撐三個月。

鄭州抗癌共享廚房貼出的告示。（大象新聞）

綜合《大象新聞》等內媒報道，鄭州抗癌共享廚房最早可以追溯到2014年，原本只是一間糧油店。因為在醫院附近，偶爾會有患者家屬到店內向店主王戰勝「借火」炒菜煮飯。據王戰勝回憶，最早到店內煮飯的患者家屬覺得不好意思，堅持要他收費，「一頓飯5元就從那時定下。」傳開後愈來愈多人來煮飯，糧油店也轉型成為共享廚房。

及至去年6月，共享廚房所在的街市搬遷，王戰勝曾考慮過放棄，奈何收到許多病患家屬的電話，「他們給我說，你不幹了，我們吃飯問題都解決不了。」王戰勝於是決心再次開店，但因為曾經每月2800元的店舖租金變成每月1.5萬元，他只好找來兩位合夥人共同負擔。

共享廚房開設在河南省腫瘤醫院附近，每天接待大量病人或家屬。圖為2021年3月7日，眾多患者家屬在忙碌炒菜。（視覺中國）

在營運資金不足的情況下，共享廚房內工作的員工都是幾位合夥人的家屬。目前共享廚房每天早晚兩次送大米和各種粥飯，中午送綠豆湯等飲品，而且全年無休，包括過年。王戰勝母親說，從早上4點開始，大家就得到店內煲粥。「熬一鍋就得1、2小時。煮上粥之後，大家開始陸陸續續準備配菜：刮薑、剝蔥、幫忙看火煮飯，一直忙到八九點鐘才能休息。」

不過王媽媽覺得這事「做著有意義」，因此並不覺得累，平日她除了忙做飯之外，還會和病患家屬聊天，聽他們訴說心事，在病房中壓抑許久的患者家屬偶爾也會露出笑容。其中一名合夥人張廣兵表示，這樣的生活他曾經覺得很辛苦，不賺錢還浪費時間，但現在感覺這是一種責任和使命。

據悉，目前每天有二、三百位的常客來煮飯。有患者家屬表示，共享廚房幫家庭減輕了不少負擔。只不過，56個電磁爐所需的電費和免費提供的粥、油鹽醬醋等開支和營運成本，讓這間共享廚房舉步維艱。三名合夥人曾嘗試換一個租金便宜的地方，卻發現其他地方更貴。也有病人詢問要不要考慮加價，但張廣兵希望能為病患多省一些錢，最後還是決定維持5元加工費不變。

共享廚房為患者家庭減輕不少負擔。（視覺中國）

幸好消息傳開後引起社會各界的關注，共享廚房近日不斷收到好心人捐贈的米麵糧油等物資，也有人捐錢不留名。張廣兵認為，捐助雖然能夠解決一時燃眉之急，但並不是長久之計。他希望企業或者政府部門能夠有一些長期性的幫扶措施。

有內地專家表示，愛心共享廚房作為民間基層公益項目，反映基層苦難群體的需求，可以和國家福利制度相互補充。目前愛心廚房已經到了公益發展的新階段，需要轉向更加社會化、專業化的方式來運營，並建議相關政府部門扶持愛心廚房的可持續發展。

實際上，在鄭州抗癌共享廚房之前，在江西省腫瘤醫院附近也有一間抗癌廚房，已經創辦超過18年，在政府扶持下得到一部分房租補貼和水電費優惠，環境也比以前更乾淨、更寬敞。