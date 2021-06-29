南京兩男生毫不猶豫扶起摔倒老人獲激讚　其中一人將就讀中大

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-29 16:45

近日，南京一名騎電動自行車的老人不慎摔倒，動彈不得。兩名年輕人見狀，毫不猶豫扶起摔倒老人，獲內地網民廣泛讚賞。

綜合《現代快報》及《揚子晚報》報道指，在6月22日晚上九時許，在南京新莊公交站台附近，一名老人騎電動自行車時不慎摔倒，電動車壓在腿上致其無法動彈。兩名年輕人見狀立馬衝上去救助，毫不猶豫扶起摔倒老人，又將老人扶至安全區域。

直到民警趕來時，兩名年輕人才離開現場。當地警方為感謝他們的善舉，特頒發見義勇為表彰獎勵和南京公安「石城百姓」 聘書。事件經媒體報道後引發廣泛關注，標籤「2名畢業生毫不猶豫扶起摔倒老人」更登上微博熱搜。

兩名年輕人均為剛剛畢業的大學生，其中一位是南京郵電大學經濟學院畢業生李星洲。在得知自己獲得這麼多網友讚賞之後，李星洲表示事發當時並沒有多想，「作為中國年輕人，我們一直以來接受的教育就是：要做有擔當、有抱負的人。扶起老人本身就是舉手之勞，也是應為之舉，所以我也沒有多想，看到，就做了」。

李星洲又稱，「我覺得，這本就是我們應該做到的事情。你不扶，我不扶，從此以後還有誰敢做好事呢？」報道指，李星洲畢業之後，將赴香港中文大學深造。