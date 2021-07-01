越野車失控衝落水庫　母子被困深水區　山東教師夫婦聯手救人

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-01 08:30

上周六（26日），山東濰坊市有越野車駛經水庫路段時，失控衝落4米深的深水區，一對母子被困水中。在危急之際，途經該路段的安丘市實驗中學老師劉洪鑫果斷跳入水中施救，最終成功救起兩人。

馬歡歡、劉洪鑫（右）聯手救回程先生一家三口。（齊魯晚報）

《北京青年報》報道，57歲的程先生與妻兒一家三口駕駛越野車外出遊玩，因為路況不熟，在途經昌樂縣辛宅子水庫路段時誤入水庫附近，車輛失控衝落水中，等他反應過來時，車輛已被水淹沒。

程先生稱，他和兒子會游泳，但妻子不熟水性，當他游抵岸邊後開始呼救，兒子則將車門打開救出妻子，兩人手抱車上的油桶等待救援，「我本想再下水救他們，但當時嚇得渾身沒勁，大腦也一片空白」。

事發時，濰坊安丘市實驗中學老師劉洪鑫、馬歡歡正與女兒在附近遊玩。馬歡歡表示，當時正抱着女兒，一輛越野車從身邊經過，但一轉頭已消失了，隨後聽到有異響及呼救聲，於是立即抱着女兒跑向出事地點並報警，同時幫程先生找可以救人的樹枝。

聽到妻子的呼救，劉洪鑫立即飛奔到水邊。他表示，當時只見到浮在水上的油桶旁邊有兩個人頭，其中墮水的女士已開始意識模糊，於是他立即跳入河中游向兩人身邊，一邊安慰對方，一邊囑咐他們不要亂動，最終成功救起兩人。