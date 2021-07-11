網絡萬象｜夫婦睇片見到失蹤8年兒子　赴千里外尋子12小時後團圓

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-11 16:45

四川一對夫婦日前在網上看影片時，意外發現失蹤8年的兒子身處河南鄭州。他們趕赴當地，在警方協尋下，僅花了12小時左右便與兒子重逢。

據河南商報報道，7月8日晚上，李零（化名）的母親在鄭州找到了她失蹤8年的兒子。李零見到父親後，父子二人相擁而泣，而後看到母親，李零直接跪倒在母親腿邊。時隔8年，3人抱在一起痛哭。

一家人緊緊相擁。（河南商報）

原來，當日早晨8時多，鄭州市祭城派出所接到這對四川的夫婦報警稱，其兒子李零已經失蹤8年，他們近日在某社交平台上看到一條影片，片中拍攝到其兒子曾在鄭州市心怡路正光路交叉口出現。於是，他們專程趕到鄭州，並尋求當地警方協助。

派出所獲知後，指派多組警力帶著家屬，發動社區警員多渠道在物業群組、沿街商戶群組、社區群組中廣泛辨認尋找李零下落。有市民提供消息稱，李零在鄭州市盛和街附近出現過，且其經常在該區域活動。7月8日晚上8時多，警員發現了躺在長椅上休息的李零，一家人得以團聚。

一家人團圓後，搭上返回四川的高鐵。（河南商報）

李零母親告訴記者，接下來會好好照顧兒子，尊重他的意願，讓他做自己喜歡的事情，父母在背後一定會支持他。

據派出所副所長李磊介紹，李零2013年從鄭州龍子湖某高校畢業，由於學業和就業壓力，精神有些失常，便自行離開學校，從此以後失蹤了8年。在此期間，李零一直在東區附近流浪，有時候也會打些散工。警員經查詢，發現其並無任何犯罪紀錄。7月9日上午，一家人到鄭州東站乘坐通往四川的高鐵。