國民百態｜河南媽媽騎手與癌搏鬥　堅持戴假髮送餐養一對兒女

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-10 08:15

河南南陽一個外賣站點近日引人關注，短短兩年，該站點的女騎手從不到5人增至近20人，且仍在繼續增長，而母親是她們大多數人的共同身份。 37歲的高潔是其中一名媽媽騎手，與其他人不同的是，她一年前右乳被查出浸潤性導管癌，今年1月才做了乳腺癌全切手術。而經過化療後，其頭髮基本上掉光，需要戴假髮送餐。 家有一對兒女的她，近日談起自己入行並與病魔戰鬥的經歷，在沉重的醫療費負擔前，以前不喜歡下雨的她直言現在盼着下雨，只因單子能多一些。

經過化療後，高潔頭髮基本上掉光，雖然現時新頭髮已長出來了一些，但她出門時還是習慣戴假髮。（騰訊新聞《中國人的一天》官方賬號）

在成為騎手一員前，高潔曾在超市做過銷售，賣過化妝品、日用品、服裝等，不過隨着兩孩長大，捉襟見肘的收入，加上固定的工作時間，讓她難以在工作和家庭間取得平衡。後來，眼見騎手工作時間相對自由，可以兼顧家庭，她於是便在去年7月鼓起勇氣，參加競聘，並擊敗了4個男騎手，當上了小組長，能屈能伸的性格及沒有差評的表現讓她與其他媽媽騎手一樣，獲得站長武劍的賞識。

直率灑脫的副站長盧麗同樣是兩孩之母，更是帶高潔入行的老師，高潔一直憧憬着成為像她一樣的優秀者，並在將來當上副站長、站長，可是一場突如其來的病毒把她打入谷底。就在入行不久，高潔就確診右乳浸潤性導管癌，除了讓她晴天霹靂，和她要好的幾位媽媽騎手一時也無法接受，盧麗更是馬上悄悄給高潔轉了1000元（人民幣．下同），不過即使經濟狀況窘迫，高潔還是婉拒了，因她知道盧麗需要跑多少單才能賺到這千元。

雖然心有不甘，但高潔接受了命運，接下來面對乳房切除、化療、放療等等，激素治療讓本來身材苗條的她身體浮腫，長長的秀髮亦不再。同時，為了治病，月薪原本只有4000元的她在一年內花了六七萬元，為了照顧她，丈夫更是沒法外出打工，令一家斷了收入。而且，未來很長一段時間內，高潔還要面臨許多煩惱，例如術後做的內分泌治療，光是調節雌激素的針，三個月就要花3000元，更要打十年。

本來，高潔礙於無法送單，一度向武劍提出辭職，不過武劍讓她緩一緩，更介紹平台的一個騎手關懷計劃，該計劃可為重病的騎手或騎手家人提供救助。高潔抱着試一試的心態提交申請，果然一個多月後7萬元的關懷金就獲批，基本抵銷了她過去一年的治療費用，令其重燃希望。休整過後，戴上假髮的高潔又開始送單，甚至說服了丈夫加入成為了騎手的一員，雖然收入可能不如以前，但一家人能有個照應。

據了解，高潔一家住在公公婆婆的舊平房，暴雨時，客廳和臥室曾飽受水淹，不過，以前不喜歡下雨的高潔，現在卻無比盼着下雨，「一下雨單量就漲，如果我願意，我就能多跑很多單」。