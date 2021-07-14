河南漢免費投放萬瓶貼尋親信息礦泉水　冀走失孩子早日平安回家

近日，河南洛陽一名男子免費投放逾1萬瓶，包裝上印有失散兒童照片以及信息的礦泉水，引發熱議。該男子回應事件稱，每個走失的孩子背後都是一個破碎不幸的家庭，希望每一位走失的孩子都能早日平安回家。



據《極目新聞》報道，來自河南洛陽的馬水峰和當地一間愛心企業共同策劃了「尋親礦泉水」，每瓶礦泉水的外包裝都印有失蹤兒童的照片，且擁有自己的編號，若路人需要喝水，只需用手機掃描自動售賣機上的二維碼，無需付款便可取走一瓶免費的「尋親礦泉水」。

馬水峰介紹指，目前在當地醫院和行政大廳合共投放了1萬瓶「尋親礦泉水」，瓶身印有1700多條失散孩子的信息，並計劃於本月內投放5萬瓶。馬水峰稱，人們夏天的飲水量大，因此採用此方式宣傳效果好，「自7月10日投放以來，已收到10餘條線索，下一步將對這些線索逐一核實、落實。」

之所以會有今日的舉動，馬水峰表示是因為2016年曾受到電影《失孤》、《親愛的》影響，令自己萌生了做尋親志願者的想法。由2016年至今，馬水峰的手機中收集了1700多條尋親信息，他想盡辦法擴散尋親信息，宣傳防拐、打拐。除了投放免費的礦泉水外，他還在自己的房車上張貼200餘條尋親信息、請陝西渭南的蘋果商在蘋果箱裡放置尋親照片、在商店門口張貼尋親海報等。目前，馬水峰還正與共享充電寶商家溝通，若聯繫成功，將可以在河南2萬多個共享充電寶上印製尋親信息。

原本做工程工作的馬水峰，近幾年因大部分精力投到了尋親中，導致工程項目少了很多，他說，「錢多少都掙不完，一個孩子就關係一個家庭，找到一個孩子就是拯救一個家庭，這劃得來。」他還曾給自己制定計劃每個月投入1.5萬元人民幣，用4年的時間走遍全國，宣傳防拐和打拐，擴散尋親信息。

而在馬水峰致力於尋親事業以來，共幫助過兩個家庭成功找回了自己的孩子，他說「每次幫助一個家庭實現了團圓，就是我最大的快樂和動力。以後儘自己最大的努力吧，能走多遠就走多遠，能幫助幾個家庭就幫幾個家庭。」