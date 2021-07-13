相隔24年終尋子成功　《失孤》原型父親：將待兒子養父母如親戚

相隔24年，電影《失孤》原型人物郭剛堂終於尋回兒子郭振，於周日（11日）團圓。

2009年，郭剛堂曾參加《魯豫有約》，訴說自己全國尋子的故事，主持人陳魯豫此後經常聯繫他，詢問孩子的下落。近日，陳魯豫得悉尋子成功後，特意趕往山東探訪郭剛堂，見證團聚前郭家的所有準備，郭剛堂更笑言「孩子找到了，以後就剩高興的事兒了！」。



相隔24年，郭剛堂終於尋回兒子郭振。在節目中，一言一行都蓋不住他的喜悅。（影片截圖）

在節目《後來》中，主持人陳魯豫表示，不久前收到郭剛堂的訊息，通知她郭振已經找到了，「我再不用滿世界找了」，於是決定前往郭剛堂位於山東的家，見證他的喜悅。

陳魯豫提到，2019年與郭剛堂見面時，對方稱感覺與兒子只隔着一層窗戶紙，堅信下一個找到的孩子就是郭振。郭妻張文革感嘆，老天對他們一家人還是不薄，多年來的尋親終於有結果，但她對兒子當年被抱走一事仍然自責，「沒有看管好孩子，他會不會怪我啊」。

在節目中，郭剛堂談到多年尋子的經過和對家庭的虧欠。雖然家中有妻子及兩名兒子，但因為要尋找大兒子郭振，他只能常年在外。如今已尋回郭振，他表示未來會花更多時間，彌補對家人的虧欠，「這24年來，24年可能是人這一輩子最好的一段，說心裏話我不恨別人，我在恨我自己，我也一直在問自己為甚麼丟孩子的是我。不過還好，我孩子找到了」。

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在與郭振認親前，郭剛堂與父母及兄弟姐妹舉行聚會，大家都喜極而泣。認親前兩天，郭家一家人都忙着做各種準備，郭剛堂將家中的廢舊物品賣走，寓意辭舊迎新。郭剛堂夫婦原本計劃擺個流水宴，感謝街坊鄰里的支持，但考慮到疫情，最終改成買500公斤糖果派發給大家。

幻想過無數次父子相見場景，郭剛堂夫婦提前去購買利是封，準備一見面向郭振包一封大利是。當店鋪老闆問需要多大的利是封，郭剛堂直言「能裝1萬塊錢的」；被問到是否家中有人訂婚時，他更笑言「比訂婚還高興」，更叮囑妻子到銀行取新紗包利是。

對於如何面對郭振養父母的問題，郭剛堂表示，會當對方是親戚，「就兩個字『真誠』，去對待這件事情」。若兒子願意孝順養父母，郭家會坦誠接受，發自肺腑地尊重他的決定。