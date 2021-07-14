22年前撿棄嬰　長沙單身矮小症男子靠補鞋配匙撫養成材讀研究生

撰文：朱加樟
出版：更新：

54歲的單身長沙男子陳建華因患有矮小症，身高只有1米左右。他騎著三輪車到處走，以補鞋、配鑰匙維持生計，並供養女讀書到大學。養女近日成功考研，三年需花費約10萬元（人民幣，下同），對於這一家人來說負擔非常大。
陳建華最大的願望是有一個固定攤位，以此獲取穩定收入。陳建華所在社區的工作人員稱，在了解陳建華的故事後，街道和社區協調市場方為他在農貿市場物色了一個攤位，面積約4到5平方米，他本人可以免費使用，只需交電費。

陳建華接受《紅星新聞》採訪時表示，22年前，他在家門口撿到了一個出生不久的女嬰，他一直撫養這個孩子。他補鞋、配鑰匙已經20多年，一天的收入約60元，最多的時候約100多元一天，一個月能有2000元的收入就知足了。

陳建華稱，如今女兒要到福州大學讀研究生，他們合計了一下，三年需花費約10萬元，「學費只佔了其中一部分，還有三年的住宿費、生活費、車費等」。

為了解決花費問題，陳建華稱他可能會考慮貸款，但是他還是想靠自己，故不希望大家捐款給他。此外，他的養女在5月已到外面打工賺錢。

陳建華表示，以前他一直希望有一個固定攤位，這樣老顧客就能容易找到他，生意也能多一些，但是他又租不起大門面的攤位，因此只能把電話號碼打印貼在三輪車上，讓顧客聯繫他。沒想到有固定攤位的願望真的實現了，他很感謝政府，也謝謝大家關心。

陳建華所在社區除了為他物色了一個攤位外，還為他物色了一個離攤位所在地不遠的住處，租金為每月270元。陳建華稱他十分滿意這住處。

河南抗癌共享廚房5元煮飯7年不漲價　難敵貴租面臨結業危機江西保姆照顧已故僱主病兒13年　為治病乞討花光積蓄及女兒嫁妝江西七旬老翁去年將流浪孕婦帶回家　今背著嬰兒撿垃圾養活母子
01新聞
好人好事
發表評論...