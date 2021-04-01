成都女勸阻吸煙食客反遭潑「火鍋油」　涉事男子及餐廳同遭追究

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-01 21:35

周一（3月29日），四川成都的肖女士在一間火鍋店用餐時，因勸阻鄰檯男子勿在室內吸煙，而遭潑疑似剩菜殘餘「火鍋油」的液體。 肖女士報警後，警方對雙方作出了調解工作。最終，涉事男子按警方要求向肖女士道歉，並賠償1000元（人民幣，下同）的乾洗費。而至於涉事火鍋店就因未嚴格執行國家「室內公共場合禁止吸煙」的規定，被罰款5萬元。

涉事男子在餐廳內吸煙。（封面新聞）

事發於3月29日晚7時許，肖女士與朋友在成都西安中路的一間火鍋店用餐，期間隔壁檯的幾名男子一直在吸煙，肖女士等人再初次對對方提出不要吸煙的提醒時，對方很快將煙熄滅。但沒過多久， 隔壁檯的男子又開始吸煙。

有網傳視頻片段顯示，肖女士隔壁檯一名身著白色襯衫的男子正在吸煙，在被肖女士等人勸阻後，男子說「們吃完飯抽根煙跟你有什麼關係？你消費了多少錢，有什麼權利？」、「你不抽煙就代表你不是男人嘛！估計你們女孩都懷不上孩子了吧？」、「我們成都人都是這個樣子」。被勸至激怒的男子還將疑似「火鍋油」的液體潑到了肖女士及人的身上。

被潑疑似「火鍋油」的液體後，肖女士進行報警處理。警方當日對雙方進行了40分鐘左右的調節，但就未達成一致的協商。肖女士稱，「期間警察還讓我們道歉，說我們態度不好，也有錯。」最終，涉事男子按警方要求向肖女士道歉，並賠償1000元的乾洗費。肖女士稱，準備將所獲賠償全部捐贈給控煙公益機構。

事後涉事火鍋店有工作人員回應稱，「確有此事發生，我們當時提出換個座位，並且給顧客免單，但是被拒絕了。我們是火鍋店，很多人都抽煙，勸也勸不了。」工作人員表示，店內有舉報室內吸煙的電話，但是並沒有張貼「禁止吸煙」的標識，目前店內已全面禁煙。

火鍋店所屬的餐飲公司亦發聲明表示，門店違反國家「室內公共場合禁止吸煙」的規定，罰款5萬元，若再發生類似事件，取消其加盟資格。

中國控煙協會副會長對此表示，主動制止他人抽煙是好事，是一種社會進步，如果沒人制止，這種情況會一直維持下去。如果其他市民遇到這種情況，也應勇敢站出來制止，或者餐廳的服務員應該及時制止。

火鍋店所屬的餐飲公司亦發聲明表示，門店違反國家「室內公共場合禁止吸煙」的規定，罰款5萬元。（微博）

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