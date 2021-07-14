網絡萬象｜網紅獲上海高校擬聘當老師　學術背景引爭議後主動放棄

坐擁逾195萬粉絲、曾因參與職場綜藝節目《令人心動的offer》走紅的微博原創影片博主梅楨，近日因其名出現在上海華東政法大學擬聘人員公示名單上，而捲入輿論風波。

不少網上聲音質疑梅楨雖然學歷高，但學術成績難以服眾，更有爆料指她在知網僅有兩篇期刊論文且無法檢索到碩博畢業論文，而其北京大學的學歷也是得益於其澳洲外籍身份，具有「水分」。

周二（13日），梅楨發微博表示，她經過慎重考慮，決定放棄上述工作機會，「願能還身邊人安寧生活」。



據了解，在社交平台以短片博主自居的梅楨，運營有多個百萬粉絲的個人大號，內容多是日常、美妝等。近日，華東政法大學擬聘她為師資博士後/專任教師的公示，引起了公眾廣泛的關注。雖然梅楨學士就讀於澳洲邦德大學（Bond University），碩士及博士就讀於北大經濟法學，但網民還是認為梅楨能力不夠強，學術能力和科研能力難以服眾。

首先，有網民調查發現，梅楨是澳洲人，是通過「留學生通道」進入北大，隨後在知網上檢索梅楨在北大期間的論文時，更發現她的總發文量只有兩篇期刊文獻，一篇發表於《國際稅收》，另一篇發表於《稅務與經濟》，都不是傳統的法學核心期刊，而除這兩篇期刊論文外，知網上並沒有她的碩士畢業論文和博士畢業論文。另一方面，也有不少人在意她的「網紅」身份，甚至有華政學生表示不願意她來任教，認為其拉低了華政的層次，「來華政教拍vlog嗎？」

事件擾攘幾日後，梅楨在微博就事件回應。她表示，自己畢業前夕應聘了多所知名法學院校，之所以選擇華東政法大學，是因這一博士後研究崗位的定位和發展前景更適合自己，而華政對博士後遴選工作規定了嚴格的標準和程序，她是通過書面求職材料的審核並完整參加了所有的面試流程，最終總成績認定合格後才獲准予從事博士後研究工作的機會。

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她續指，自己非常珍惜華東政法大學給予的寶貴工作機會，她本身滿懷期待地準備入職，但卻在擬聘人員公示階段出現了關於她的諸多不實信息被大量擴散，影響甚廣，身邊人也受到了不同程度的牽連甚至傷害。她稱沒有預料到、亦無法接受這種情況，因此經過慎重考慮，她決定放棄這一工作機會。最後她再次感謝大家一直的支持和陪伴，表示自己將繼續努力。

不過該帖文發出後，網民反應依然兩極，有網民認為工作機會是梅楨自己爭取來的，不應因為別人的言論放棄，事件甚至是「欲加之罪，何患無辭」。不過也有聲音指網民只是合理地質疑，梅楨應該公佈經得起推敲的學術成果，而不是來賣慘，更有批評指梅楨的通篇聲明既不嚴謹也不正義，不直面學生合理質疑，也不對抗所謂不實信息。