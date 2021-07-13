聲稱不用廁紙、不喝含糖飲料　台「極簡網紅」被踢爆全部造假

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-13 08:30

台灣YouTuber「NanaQ」憑著極簡主義的生活方式走紅，不時拍片教網友如何減少日常中的所需，更號稱自己不用化妝品、不用衛生紙等等，吸引一批粉絲追捧。然而她日前就被網友抓包，發現在她過去影片及生活照中，不少地方和她提倡的理念相左，遭轟「做作」。

NanaQ在影片中總是強調自己沒有化妝品、保養品，只用清水洗澡，平時更只有25件衣服及4雙鞋子，在生活各個細節上，都盡量保持簡單的原則。然而，日前就有網友在Dcard發文，挖出她過往拍攝的短片及Instagram貼文，統整後發現，很多小細節都不符合她所謂的「極簡主義」。

連用哪款手機也要說謊 點圖看看NanaQ眾多被發現造假之處▼▼▼

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例如「只用清水洗澡」、「不用衛生紙」2點，就被網友抓包，NanaQ在3個月前某支洗澡的影片裡，腳邊曾出現一罐盥洗用品，而一旁馬桶上，也多次出現衛生紙的蹤跡。浴室牆壁的層架上和她的桌面，則拍到疑似乳液、護手霜等用品，打臉她「沒有保養品」的說法。

另外像是「不喝含糖飲料」、「只用環保袋」、「只有1支筆」等等主張，也都一一被揪出造假證據，令網友超傻眼，留言直呼「好好笑，臉好腫」、「真的做作，也不檢查一下自己拍的東西，Bug太明顯了吧」、「一個做作的女生有多可怕」、「說謊這件事真的很不可取欸」、「感覺就只是為了創造話題，讓自己有紅的機會」。

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