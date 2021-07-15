湖南網紅奶茶掀跨省代購潮：貴至¥600高鐵送全國　爆隔夜衛生疑慮

湖南長沙的手搖飲品牌「茶顏悅色」近年在內地走紅，由於幾乎不在市外擴展店面，許多外地粉絲都要專程前往長沙品嚐。

不過，近來內地流行起跨城代購現製食物的風潮，如今花600元（人民幣．下同．約合721港元）「跑腿費」可將「茶顏悅色」奶茶以高鐵直送全國。雖然解決了老饕的需求，也創造了一波新商機，但運送條件和時長引發的衛生疑慮也隨之而來。



《新京報》、《cnBeta》等內地傳媒報道，有長沙的代購商透露，每日能接到幾百杯的茶顏悅色訂單，凡是長沙高鐵站能直達的城市都能送達，包括上海、杭州、南昌、廣州、深圳等。

代購奶茶被質疑有食品安全風險。（微博@新京報貝殼財經）

顧客即日下午訂購的奶茶，會於翌日上午代購，並於下午送達；而上午訂購，更有機會在當天下午收到。代購商更宣稱，過程採用全程泡沫箱加冰袋的密封運送，以確保安全衛生。

不過，內地《錢江晚報》記者實測購買了代購奶茶，一杯從長沙跋涉千里到杭州的奶茶，到手時只剩下3/4杯，且上方漂浮著融至浮沫的奶油，形容「看上去沒有食慾」。

價格方面，代購商透露，除了按照單據收取的飲料費用，還會另外收取起價600元的代購費，一杯起送，20杯裝入一箱，超過20杯的話就加每箱300元。

此外，網傳這些代購的奶茶被放至隔夜後轉賣，且這些原價12元一杯的奶茶，在隔夜後竟然連番漲價，已來到60元一杯。對此，有代購商宣稱：「可能會有隔夜奶茶，但我們這邊都不賣隔夜的，至少我這邊是不賣的。」

茶顏悅色官方打擊代購行為，反而令價格水漲船高。（微博@茶顏悅色官方微博）

7月14日晚，茶顏悅色官方微博發文表示：「茶顏悅色不支持任何代購行為，希望代購者停止這種行為，也呼籲消費者不要代購奶茶。」文中重點提到，為了打擊奶茶代購，門店在接到大的訂單時，都會核實購買原因；如確認是代購行為，門店會拒絕接單。對此，上述代購商承認，茶顏悅色認為奶茶在半個小時以內口感最佳，且代購存在食品安全風險。

然而，據報道，由於茶顏悅色打擊代購，許多代購商在門市或者外賣下單直接被拒單，大批量購買愈來愈難，令代購價格繼續上漲。