14歲籃球女將身高2.26米追平姚明　原來母親曾是女籃國手

不少人認識姚明，除了是因為他的球技了得，更因為他擁有罕見的2.26米身高。近期，在全國U15籃球聯賽女子組決賽中，參賽者張子宇成為全場焦點，雖然年僅14歲，但她的身高已追平姚明。據了解，張子宇出自籃球世家，父母曾是職業籃球運動員。



張子宇現時身高達2.26米，追平姚明。（新浪網）

《澎湃新聞》報道，張子宇於2007年5月出生於山東，小學一年級時身高已達1.6米，讀小學幾乎每年都能長高10厘米，到小六時身高已達2.11米。2019年9月，張子宇參加東北虎籃球訓練營體測，赤腳身高達2.17米；幾個月後，張子宇在清華附中體測，身高為2.21米。在清華附中體測半年後，她又長高5厘米，現時身高達2.26米，追平姚明。

雖然長得高未必能打好籃球，但張子宇有得天獨厚的優勢，父母都是職業籃球運動員出身，父親的身高達2.13米，母親則是前女籃國手于瑛。據介紹，于瑛是山東女籃的中鋒，身高1.98米，一度退役出任山東隊助理教練。

于瑛透露，張子宇5歲時第一次到球場觀看父親比賽，自此對籃球產生極大興趣，並自8歲起接觸籃球，開始正規訓練。張子宇的偶像是美國NBA球星詹姆斯（LeBron James）和哈登（James Harden）；她在小學畢業後就加盟了籃球名校清華附中。同時，張子宇已進入中國籃協的U13籃球訓練營。

+ 3