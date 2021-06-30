西安男月花5千吃外賣胖成190公斤　腹圍超醫生身高須靠呼吸機入睡

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-30 14:00

現今外賣服務愈來愈方便，成為許多民眾生活中不可或缺的一環，然而對陝西西安男子小李來說，外賣不僅讓他長胖，還差點要了他的命。 事源他一個月光是用在點外賣上的錢就高達逾5500元人民幣，無底線的飲食加上生活習慣，讓他體重暴增至190公斤，甚至須靠呼吸機才能睡覺。 他最終於近日求醫，並通過手術縮小胃容積，總算令身體情況好轉起來。

據了解，小李每天都要點五六次外賣，不論雞排、炸雞、蓋澆飯、牛肉麵還是牛肉拌飯，只要他想吃他都會毫不吝嗇，哪怕外賣平台次數多了不再享有優惠，他也會美團、餓了麼分開點，為此一個月光是用在點外賣上的錢就高達5578.18元。

由於經常吃外賣，工作也是長期坐着不動，小李每月都要長好幾公斤肉，終落得一身毛病，例如走上幾十步就累得喘不過氣加腰痛。同時，站立時看不到自己的腿和腳的他，衣服尺碼已去到網購平台中最大的9XL，不但穿衣穿鞋難，甚至洗澡也無法洗到下身，至於坐高鐵、飛機時都得訂好幾個座位甚至需要加長版的安全帶才可以，反映他已無法正常生活。

經過無數次減肥失敗後，小李只好求醫。而當醫生幫他量腹圍時，更是一把一米五的尺子都不夠用，最後測量出來的數據達167厘米，即其腹圍比醫生的身高還要高。醫生又指，小李有十分嚴重的睡眠呼吸暫停綜合症，其需要靠着呼吸機睡覺，並已持續兩年。

最終，醫生在腹腔鏡協助下幫小李進行袖狀胃切除術，以縮小其胃容積，讓他不再吃得那麼多。手術效果立竿見影，目前小李的體重已漸漸降下來，高血壓等疾病也得到解決，重獲健康的同時也省去不少外賣錢。