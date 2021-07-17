內地炫富女郭美美被公訴　涉銷售有毒有害食品

內地炫富女郭美美今年3月因制銷違禁減肥類食品被警方刑拘，案件近日有了新進展。上海鐵路運輸檢察院已依法對郭美美等13人以銷售有毒、有害食品罪提起集中公訴。



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上海鐵路運輸檢察院的通報指出，經審查，2020年9月起，周某某將非法生產的減肥糖批發給下級銷售代理趙某、李某等人，2021年1月，趙某發展郭某某（即郭美美）為銷售，郭某某通過微信、微博發布廣告，銷售減肥糖。該系列案中的減肥糖中均檢出國家明令禁止添加的西布曲明成分。西布曲明屬於「有毒、有害的非食品原料」，非法生產、銷售添加西布曲明的減肥糖依法構成生產、銷售有毒、有害食品罪。

郭美美與母親郭登峰舊照（點擊大圖瀏覽）：

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這宗案件自今年3月曝光，上海浦東警方當時偵破一宗生產、銷售食品案，先後抓獲涉嫌生產、銷售有毒有害減肥類食品的嫌疑人共75人，郭美美涉案其中。

梳理發現，十年前，郭美美在微博以「中國紅十字會商業總經理」的虛假身份炫富走紅。2014年7月，因參與網絡賭球被警方抓獲，後以開設賭場罪被判刑，於2019年7月刑滿釋放。從出獄到此次「再入冊」，郭美美只自由了一年多的時間。

獲釋後郭美美在2019年重新開設新浪微博新帳號，於同年11月22日宣布改名「郭宸溪」，並繼續展示各種自拍、旅遊風景與豪華酒店的住宿環境等炫富照片，並有接受夜店DJ的登台工作；2021年1月於新浪微博上直播售賣減肥糖，同年2月21日她與女友人坐在勞斯萊斯幻影Celestial上直播，這些均引起社會討論。

澎湃新聞發表評論稱，郭美美之所以「不走尋常路」，或許和她的原生家庭有一定的關係。她出生在湖南益陽的一個單親家庭，父親有詐騙前科，母親長期經營洗浴、桑拿、茶藝等休閒服務。她的成長環境，可能一定程度上塑造了今日的郭美美。

郭美美事件在當時引發巨大輿論爭議。官媒新華社評論稱，「不管是假冒身份、炫富、開賭場、商演、搞銷售等，無論是誰出於什麼目的，只要挑戰法律權威，法律就會讓誰付出代價」。上海新民網評論說，「貪念太熾而又不以低調為美德，有時看起來差點毀了誰誰誰，實際上到頭來只不過是毀了自己而已」。