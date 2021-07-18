不再內捲？字節跳動取消「大小週」改雙休　員工：薪水少了五六千

內地多間科企相繼檢討「大小週」返工制度（每月兩次單休、兩次雙休）。字節跳動日前也宣布，從8月1日起取消大小週，回歸每週兩天的雙休。

字節跳動有員工向《香港01》記者透露，該公司的大小週是定於隔一週的周日加班，換言之，本周日（7月18日）便是同事們最後一次於周日工作，之後便不再有「大小週」。但他同時表示，由於周日加班薪水優渥，一個月只是少上兩天班，薪水便少了五六千元。



據內媒《證券時報》此前報道，繼騰訊有工作室試點於晚上6時強制下班、快手取消大小週後，字節跳動也正式發內部郵件通知取消大小周，有需求的團隊和個人可通過系統提交加班申請。字節跳動官方隨後回應證實了報道。此前，字節跳動曾就是否取消大小周展開調研。調研結果顯示，有1/3員工不支持取消。

網上有許多字節跳動員工「吐槽」公司取消大小週。（微博截圖）

對於取消單雙週的政策，許多字節跳動員工在網上「吐槽」表示，工資少了很多，但工作還是要完成，結果最後還是要申請加班，甚至有的部門改為無償加班，「連加班費都省了」，甚至有人稱因此「還不起房貸了」。

周日（18日），作為實行「大小週」的最後一個周日，許多字節跳動員工在微博發文紀念，其中有人表示，比起休息更想要加班費。

有員工贊同政策：注重生活品質

一名字節跳動員工接受《香港01》記者訪問表示，雖然取消「大小週」，令其薪水少了五六千元，但注重生活品質、不希望與工作綁得太緊的他，贊成公司這項政策。

今天是字節跳動最後一個實行「大小週」的周日，許多員工在微博發文紀念。（微博截圖）

他透露，字節跳動的大小週安排，對於所有員工是同樣的，所以很公平，「要加班就一起加，不然不好管理，而且要找人配合的時候找不到人」。他表示，公司加班費計算方式是「月薪÷21×2」，按照每四星期加班兩天計算，「大小週」可帶來相當於薪水1/5的額外收入，假設月薪只有兩萬元，一個月多返兩個周日，已有多大約4000元的收入。

這名員工指出，大小週取消後，同事反應不一，有人覺得錢少了很多，希望回歸「大小週」；但包括他在內的接近一半同事則覺得，能夠多一些時間留給生活，寧可少賺一些。至於取消大小週後，平日會否因工作任務太多而被迫加班，他就指自己並非如此，「只有負責抖音的部門才需要常常加班」。

這名員工還提到，與一些實行「996」的公司不同，他每天辦公時間8個半小時，中午更有兩小時的吃飯和午休時間，就他個人而言，不會覺得工作過於勞累。公司一直以來福利也不錯，三餐不用自己出錢，在公司附近租房還可以享受房屋補貼；年假方面，公司帶薪年假最多15日，且可以持續累積。