美媒：監管機構警告數據安全風險後　字節跳動擱置IPO計劃

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-12 16:43

《華爾街日報》周一（12日）報道引述知情人士指，社交平台TikTok（國際版「抖音」）的擁有者字節跳動（ByteDance），在被中國監管機構警告其數據安全風險後，擱置了首次公開募股（IPO）的意圖。 報道指，字節跳動採取了與推動在美上市的網約車公司滴滴出行截然不同的做法。

根據報道，知情人士表示，在中國政府官員提醒該公司專注於解決數據安全風險之後，字節跳動在今年早些時候無限期擱置了其在海外上市的意圖。

據知情人士透露，這家總部位於北京的社交媒體巨頭在去年12月的一輪融資中估值為 1800億美元，該公司一直在考慮在美國或香港進行全部或部分業務的首次公開募股，但該公司創始人張一鳴在與中國的網絡和證券監管機構會面後，被要求公司專注於解決數據安全風險和其他問題，於是決定在2021年3月下旬擱置這些計劃更為明智。

一位與該公司關係密切的人士表示，公司推遲上市還有其他原因，該公司當時沒有財務總監（CFO）。

報道指，字節跳動的謹慎態度與中國網約車巨頭滴滴出行形成鮮明對比，後者運營著中國國無處不在的網約車應用程式，但不顧網信辦的建議，仍繼續推進在美國上市的計劃。

滴滴在赴美上市後不久，於本月4日遭到中國國家網信辦以「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」為由，下架其應用程式。