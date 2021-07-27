東京奧運｜張家朗奪金為港爭光　獎牌「含金量」究竟有幾高？

東京奧運賽事進行得如火如荼，截至昨日（27日），已有54個國家或地區奪得獎牌，以兩岸三地為例，中國取得21面獎牌、台灣有5面，而香港則時隔25年後再有金牌入手，由劍擊隊男子花劍代表張家朗贏得冠軍。

常見的獎牌都由鋁、鐵、鋅合金、銅、金、銀等材料製成，但與以往不同，本屆東京奧運會的獎牌卻以「垃圾」製成。



張家朗在東京奧運花劍決賽，擊敗意大利選手加羅索，成為自1996年以來，首名港隊選手取得奧運金牌。除了為香港歷史寫下重要一頁，對張家朗而言，獎牌的「含金量」亦代表他多年來的努力。然而，獎牌的「含金量」實際上有幾高呢？

本屆東京奧運會的獎牌使用100%回收材料製作。（影片截圖）

東京奧組委早於2017年4月啟動「從都市礦山中製作！大家的獎牌計劃」（都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト）項目，呼籲日本民眾捐出不用的舊手機和家電，並從當中的廢棄電子零部件中提取貴金屬來製作獎牌。

事實上，往年的奧運會亦有利用回收材料製作獎牌，包括2010年溫哥華冬奧，組委會在獎牌融入1.5%廢舊電路板材料；2016年里約奧運，製作銀牌、銅牌時也融入約30%回收材料。而在本屆奧運，每塊獎牌都使用100%回收材料製作。

本次是奧運史上第一次，讓全民參與獎牌製作的過程。回收行動於2017年4月開始，至2019年3月完結，東京奧組委在日本近7000間郵局、大型商場和地標建築附近設立黃色回收箱，讓民眾自行捐贈，以及提供上門回收服務。

最終，東京奧組委收集到78985噸廢舊電子裝置。經過分類、拆除、電解和熱分解後，最終提煉出約32公斤黃金、3500公斤銀及2200公斤銅，滿足奧運5000枚獎牌所需的材料。

據介紹，國際奧委會對奧運會獎牌用料有明確規定，除了銀牌必須要用純銀，金牌和銅牌都並非純金和純銅。金牌會在銀牌表面電鍍一層約6克的黃金，銅牌則是含5%鋅的黃銅。