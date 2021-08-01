吳亦凡被刑拘｜網傳涉毒遭捕過程極狼狽　發抖大哭求饒：是第一次

北京警方上周六（7月31日）晚發布通報稱，吳亦凡涉嫌強姦罪被刑拘，一時間成為全民關注的焦點。

有微博「大V」繼續爆料，描述了吳亦凡被捕當下的畫面，提及他還涉及毒品犯罪，被捕時發抖大哭求饒，「臉上的玻尿酸擠成一團」，反覆表示「是第一次」。



網民繼續爆料吳亦凡「涉毒」被捕經過。（微博截圖）

在微博擁有12萬粉絲追蹤的「@春日星火」在警方通報發出後，便指出「不只強姦罪，等著吧」。

該帳號當天深夜繼續發文：「再瀟灑再大牌的流量，在緝毒👮面前也是哭得眼淚鼻涕一大把，臉上的玻尿酸擠成一團的，一邊瑟瑟發抖一邊哀求👮放過自己，反反復復叨念說『我真的不知道，我就是第一次』」。該帳號又表示，「哪怕是再瞎眼的粉絲，看到他那個玻尿酸都擠歪了的樣子，也是愛不上的​」，引發網民熱議。

此外，還有人發現，中國公安部禁毒局官方微博7月31日轉發北京朝陽警局的「吳亦凡事件」調查進度，讓人猜測吳亦凡極有可能已經涉入毒品問題。對此，內媒《網易》指出，吳亦凡可能牽涉此類新型毒品，當局會如此重視此事件，也是希望能藉此將這條毒品鏈一網打盡。

據此前報道，內地微博1日流傳豆瓣群組一篇文章，爆料者以「吳籤真的睡了14歲的未成年人」為題，表示在拘提消息出來之前，就接到吳亦凡因為被確認睡了不到14歲的上海女粉絲遭到逮捕。爆料者還表示，吳亦凡涉嫌「權色交易」、「性賄賂」、「毒品」、「性侵未成年」、「迷姦」、「偷拍」、「誘騙」、「群交」、「拉皮條」等9大罪狀，引起各界譁然。