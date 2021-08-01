吳亦凡被刑拘｜網傳涉迷姦群交毒品等九大罪　受害女最小不足14歲

內地男星吳亦凡被19歲網美都美竹踢爆誘姦未成年女性，7月31日北京朝陽警局表示已經將他刑事拘留，如今更爆出，他會遭到拘留，是因為被確認和一名不到14歲（另有一說是13歲）的上海女粉絲發生性關係，甚至還有群交等9條罪狀，引起一陣熱議。



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內地微博1日流傳豆瓣群組一篇文章，爆料者以「吳簽真的睡了14歲的未成年人」為題，表示在拘提消息出來之前，就接到吳亦凡因為被確認睡了不到14歲的上海女粉絲遭到逮捕，警方還原所有的聊天紀錄，其中還有在酒店裡的影片，地點除了在吳亦凡家中，另外則是在酒店裡。

爆料者指出，影片裡可以看到女孩們都是在意識不清楚的狀況下被帶進房間，「還有一個最確實的證據是吳亦凡的團隊在他的酒店房間裡偷拍吳亦凡，那些視頻也全部被找到了。」另外又有人透露，目前有新的證人出面指控，「人是跑不了，出入都有人盯著。」

此外，爆料者也表示，吳亦凡涉嫌「權色交易」、「性賄賂」、「毒品」、「性侵未成年」、「迷姦」、「偷拍」、「誘騙」、「群交」、「拉皮條」等9大罪狀，引起各界譁然。

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