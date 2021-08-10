東京奧運｜全紅嬋、張雨霏等39名選手　獲授「中國青年五四獎章」

本屆東京奧運會，中國勇奪38金、32銀、18銅，位列獎牌榜第二位。參賽運動員中，有不少都是青年，其中有15位「00後」更奪下金牌。

為表彰青少年運動員的突出貢獻，共青團中央、全國青聯決定向39名青年運動員授予「中國青年五四獎章」，包括在本屆奧運為國家隊奪下首面金牌的射擊項目選手楊倩，取得兩金兩銀佳績的女子游泳選手張雨霏，在女子跳水個人10米高台項目中奪冠、年僅14歲的選手全紅嬋等。



本屆東京奧運會，張雨霏在游泳項目中取得兩金兩銀佳績。（新華社）

共青團中央、全國青聯將授予中國女子乒乓球隊、中國男子乒乓球隊兩個青年集體「中國青年五四獎章集體」，授予楊倩、侯志慧、孫一文、王涵、李發彬、諶利軍、姜冉馨、陳芋汐、張家齊、楊皓然、陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐、王宗源、謝思埸、張雨霏、楊濬瑄、湯慕涵、李冰潔、陳夢、汪順、朱雪瑩、王懿律、黃東萍、盧雲秀、鞏立姣、陳雨菲、汪周雨、劉洋、張常鴻、鮑珊菊、李雯雯、鄒敬園、管晨辰、全紅嬋、劉詩穎、徐詩曉、孫夢雅等39名青年運動員「中國青年五四獎章」。

同時，射擊男子10米氣手槍銅牌得主龐偉，跳水女子雙人3米板、女子3米板冠軍施廷懋，跳水男子雙人10米跳台亞軍、跳水男子10米跳台冠軍曹緣，舉重男子73公斤級冠軍石智勇，舉重男子81公斤級冠軍呂小軍，乒乓球男單冠軍馬龍，場地單車女子團體競速賽金牌得主鍾天使等7名運動員，因此前已獲此獎章，不再重複授予。