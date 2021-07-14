《失孤》疑犯三度拐賣兒童　家暴致妻離子散　親弟：還不如鄰居

時隔24年，電影《失孤》原型人物郭剛堂終於尋回兒子郭振，一家人於周日（11日）團圓。公安部昨日（13日）舉行新聞發布會，會上通報案件的相關情況，當年拐賣郭振的疑犯呼某也由此浮出水面。

《極目新聞》報道，呼某嗜酒如命，經常家暴前妻，後者最終不堪忍受，帶女兒遠走他鄉。此後，他多次拐賣兒童，曾因拐賣兒童罪成判囚7年。在鄰居眼中，呼某只是一個普通村民，但在親弟的眼中，他卻是「還不如一個鄰居」。



呼某已被警方拘捕。（影片截圖）

呼某的老家位於河南安陽市林州市采桑鎮呼家窯村。他曾於1988年及1996年，因犯盜竊罪及敲詐勒索罪獲刑。1997年，呼某和女友唐某在山東聊城拐走《失孤》原型被拐兒童郭振；2000年，呼某在山西臨汾市洪洞縣拐走一歲半男童小虎；2001年，呼某和女友程某香在河北邯鄲市永年縣拐走一名兩歲女童。

村民李清秋透露，呼某家共有五兄妹，呼某排第二，他年僅8歲時父親就已去世；由於沒有父親管教，他一步步走上歪路，並於小學輟學後開始頻繁往外跑。上世紀80年代中期，呼某與一名農村女子結婚並誕下女兒，卻因為婚後好吃懶做，嗜酒如命，常家暴妻子，後者最終帶女兒離家。同村村民洪旭稱，呼某和前妻分開後，曾結識幾個女友，2008年曾帶女友回村。

2009年，呼某被判入獄7年。李清秋憶述，當時呼某入獄引起不少議論，村內更傳出「呼某是被冤枉的」說法。然而，真實情況與村民的版本大相徑庭。根據刑事判決書，呼某於2001年夥同女友程某香，在河北省永年縣拐走兩歲女童單某某，並以8000元的價格賣出。直至2009年8月，單某某才被依法解救。最終，呼某因犯拐賣兒童罪成判囚7年。

呼某的弟弟如今在山西定居，提起兄長時，他坦言「我們志不同道不合，根本不是一路人」。對於呼某拐賣兒童前犯下的罪行，他稱兄長第一次入獄時自己年紀尚幼，第二次入獄時自己已經離家打工，期間從未去監獄探望過，因此不知具體犯罪情況，對方亦從來不會說起犯罪入獄的事，幾乎每次都問自己借錢。

他表示，呼某從來都是「有借無還」，後來他開始拒絕借錢，對方見狀便開始疏遠，兩人慢慢斷了聯繫。而最讓他心寒的，是2008年母親離世時，呼某沒有出過一分錢操辦喪事。他續稱，呼某離婚後曾結識多個女朋友，其中程某香為兄長誕下兩個女兒。2009年，呼某再次入獄後，女兒一直交由姐姐照顧。

李清秋表示，呼某早幾年曾搬回老家，開店為養殖戶焊接鐵質豬產床，惟經營一兩個月後便被迫關門，再被警方帶走。當時，村民有過諸多猜測，但很少有人聯想到是拐賣兒童。

2000年1月，山西臨汾市洪洞縣年僅一歲半的小虎失蹤，小虎一家只能如《失孤》原型人物郭剛堂般，從此踏上漫漫尋子路。直至今年3月，警方採集到小虎父母的血樣，經檢驗比對，比中河南林州市疑似被拐兒童郝某東。經查，警方成功鎖定兩名疑犯呼某、郭某，並將兩人拘捕歸案。在案件偵辦過程中，山東聊城等地警方提審呼某，才發現他涉嫌拐賣《失孤》原型案件中的郭振。