港識深事｜深圳小區商舖遭石牆「封堵」9年　損數百萬元或可提訴

深圳市寶安區萬豐村穗豐苑出現石牆與商舖「臉貼臉」，物業員工近日反映，這是隔壁小區砌起的高牆，已存在多年，嚴重影響舖位出租和物業管理。涉事裕盛華庭物業負責人則強調，不存在故意封堵行為，雙方可共同協商解決。



穗豐苑坐落於寶安大道，可是一堵米黃色、約3米高的石牆卻在靠馬路一側高高豎起，背後更是一道道塵封多時的捲閘門，4個舖位剛好被封堵，若不仔細察看根本難以發現。至於石牆的另一邊，則是裕盛華庭的小區停車位以及綠化地帶。

據張小姐介紹，穗豐苑於2013年建成後，石牆就緊接被建起來，「開發商曾和對方溝通，但沒達成統一意見」。9年來，4個被封堵的舖位長期空置，只能用來放雜物，加上每月的管理費，損失高達數百萬元人民幣。至於為何過了多年才重提舊事，張小姐解釋是因為當年剛落成時，穗豐苑附近還比較荒蕪，但隨着地鐵建好，人流逐漸多了，故公司希望把石牆打掉再出租鋪面，增加收入。

據悉，穗豐苑與裕盛華庭屬不同開發商在萬豐村村集體土地上建起的小產權房，對於石牆一事，裕盛華庭物業負責人回應表示，穗豐苑臨街商舖門前地塊屬於該小區地塊範圍內，現規劃為停車場，並指該小區早在穗豐苑建起前就設有圍牆，其與停車場圍牆原本就是一體，只是後來穗豐苑打掉了原本的圍牆並緊貼地塊紅線蓋起來，裕盛華庭遂在原本位置重新砌牆。他又指，商舖被封堵與裕盛華庭無關，是穗豐苑規劃建設的問題。

目前，雙方尚未就石牆一事達成共識，廣東承鵬律師事務所崔曲平律師表示，若開發商在村集體土地上加建建築，擅自規劃停車場並砌起高牆，本身就可能存在違建行為，可以向執法大隊投訴。他又建議向國土規劃部門申請查看規劃圖紙，確定雙方界限權屬；倘有關地塊存在臨街通道的規劃，那就要按規劃圖騰出相應通道，如裕盛華庭拒拆，則可提起訴訟。