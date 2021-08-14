美亞馬遜整頓致中國賣家損千億　「重災區」深圳研助跨境電商脫困

美國電商巨頭亞馬遜近期對銷售平台進行整頓，波及超過5萬個中國賣家，預估已導致損失超千億元人民幣。其中，「重災區」深圳官方對此做出反應。



自4月以來，亞馬遜便開始封禁多個來自中國的賣家站點，其中包括帕拓遜、澤寶、有棵樹等品牌。深圳市跨境電子商務協會統計，在2個月內，超過5萬個中國賣家被封店，已造成行業損失金額預估超千億元。

中國進出口貿易雖然大幅增長，但也存在諸多問題。（新華社）

協會執行會長王馨指，本次亞馬遜封號行為為「五年之最」，其對平台賬户的封禁率達到35%，且很多是中國賣家。至於緣由，亞馬遜早在5月20日的《致亞馬遜全體賣家信》中就提到，「賣家濫用評論」（也即「刷評」）是主因，並強調治理的態度是堅決一貫的。

其中，7月15日，涉事的中國賣家品牌商天澤旗下有棵樹就披露，其被指控涉嫌違反亞馬遜平台的「濫用評分、反饋和評論」、「濫用銷售排名」、「濫用搜索和瀏覽」、「涉嫌侵權」、「賬户訊息未通過驗證流程」、「涉嫌未經銷售許可發布某品牌商品」等規則多達12項。

由於亞馬遜的舉動對直接被封號公司的員工、資金、在途貨物乃至某些準備上市的擬IPO企業都產生衝擊，整個上下游產業鏈都深受影響。為此，深圳商務局在周五（13日）發布通知，就亞馬遜封店事件舉行座談會，以研究制定相關解決措施，為廣東省高層提供決策參考，助力跨境電商企業走出困境。